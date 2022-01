Ryan Gosling papa : rares confidences sur ses deux filles, Esmeralda et Amada

Esmeralda et Amada, les filles de Ryan Gosling et Eva Mendes, ont 7 et 5 ans. Eva a récemment confié dans une interview radio qu'elle n'a "jamais voulu avoir d'enfant avant de tomber amoureuse de Ryan". "J'ai donc eu mon premier bébé à 40 ans. Je crois que j'avais 42 ans pour le deuxième, j'avais donc une carrière et j'ai tourné mon attention vers ma famille", poursuivait-elle, concernant sa carrière d'actrice mise entre parenthèses.

Ses enfants un peu plus grands, Eva Mendes songe à faire son retour sur grand écran. Aussi, l'actrice essuie désormais les remontrances d'Esmeralda et Amada, comme sur son utilisation des réseaux sociaux. "Je n'ai pas publié ces derniers temps parce que ma petite fille m'a dit que j'étais trop sur mon téléphone, écrivait Eva en janvier 2021 sur Instagram. J'ai senti qu'elle l'avait pris personnellement. Et c'est un enfant, donc bien sûr qu'elle le prend personnellement. Ils prennent les choses personnellement à moins que nous ne fassions tout notre possible pour leur faire comprendre que ce n'est pas personnel. Nous avons donc eu une bonne conversation, je me suis excusée et je lui ai promis que je serai plus attentive. J'ai réalisé que ce n'est pas parce que je suis toujours à la maison avec elles que je suis présente."