Eva Mendes et Ryan Gosling : leurs deux filles "énervées" et "autoritaires" les malmènent

Avec le confinement et les contrats qui se font rares, en période de pandémie, les acteurs n'ont plus vraiment la même vie qu'auparavant. Ceux qui ont la joie d'avoir des enfants, par exemple, ont échangé les projections et les paillettes contre les petits pots faits maison et la garderie permanente. Eva Mendes et Ryan Gosling, comme tant d'autres, vivent à domicile un quotidien rempli d'amour, d'enfants mais aussi de petits problèmes auprès de leurs deux filles Esmaralda, 6 ans et Amada, 4 ans. C'est ce qu'a expliqué la superbe comédienne de 46 ans dans l'émission Sydney Morning Herald.

Quand ils s'endorment, il ne nous reste plus qu'à nettoyer

"Parfois, on a l'impression de tenir une sorte de bed-and-breakfast avec des clients ivres et très agressifs, explique Eva Mendes entre rires et larmes. On a vraiment cette impression de travailler dans un hôtel, face à des clients énervés, autoritaires qui demandent beaucoup, beaucoup de nourriture. Et puis quand ils s'endorment, il ne nous reste plus qu'à nettoyer et à discuter de la manière dont ils nous ont traités aujourd'hui. Mais quand on commence à penser qu'on ne vit que pour ça, comme beaucoup de parents ces temps-ci, on essaye de se rappeler qu'il y a aussi des bons moments, parce qu'on est tous ensemble et qu'on est en sécurité." Une situation d'autant plus difficile pour la maman qu'elle n'a pas tourné depuis 2014, à l'époque de Lost River... de Ryan Gosling.