Eva Mendes rappelée à l'ordre par sa fille : elle explique son absence sur les réseaux sociaux

L'actrice se faisait discrète sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, et pour cause : rappelée à l'ordre par sa propre fille, Eva Mendes a fait une pause loin de son téléphone. De retour sur Instagram le 23 janvier 2021, la star américaine a expliqué son absence le temps d'une publication honnête, visant à encourager les autres parents à écouter les remarques spontanées et parfois pertinentes de leur progéniture.

La compagne de Ryan Gosling a d'abord relayé une publication du compte @latinxparenting affirmant que les éventuelles remarques que les enfants peuvent faire à leurs parents sont "saines" et non un "manque de respect" : "Les enfants peuvent être si férocement alignés sur leurs valeurs qu'ils ne prendront rien de moins que le respect qu'ils méritent. Ils n'accepteront aucune conner**. Même de vous. Félicitations, vous éduquez un enfant autonome." Un "rappel important" pour Eva Mendes, qui a complété ce message d'une anecdote personnelle.

La mère d'Esmeralda et Amada (6 et 4 ans) a en effet ajouté : "Je n'ai pas publié ces derniers temps parce que ma petite fille m'a dit que j'étais trop sur mon téléphone. J'ai senti qu'elle l'avait pris personnellement. Et c'est un enfant, donc bien sûr qu'elle le prend personnellement, a expliqué l'actrice de 46 ans. Ils prennent les choses personnellement à moins que nous ne fassions tout notre possible pour leur faire comprendre que ce n'est pas personnel. Nous avons donc eu une bonne conversion, je me suis excusée et je lui ai promis que je serai plus attentive. J'ai réalisé que ce n'est pas parce que je suis toujours à la maison avec elles que je suis présente."