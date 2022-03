Rym Renom (Mamans & Célèbres) craque en plein tournage : son couple et son rôle de mère remis en question

D'ordinaire, Rym Renom partage son bonheur sur les réseaux sociaux. Mais comme tout le monde, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a des coups de mou. Et elle en a partagé un mardi 1er mars 2022, en story Instagram. Des vidéos émouvantes.

C'est fatiguée et avec un visage triste que l'épouse de Vincent Queijo s'est dévoilée à ses abonnés Instagram. Une fois sa journée de tournage terminée, la maman d'Alma (1 mois) et Maria-Valentina (1 an) a ressenti le besoin de se confier comme jamais à sa communauté. "Aujourd'hui j'ai un peu craqué, en plein tournage. J'ai pleuré. Parfois, on a un peu des doutes en tant que maman, on se demande si on est à la hauteur. C'est difficile de gérer, une maison, deux enfants, le travail. Et les nuits sont un peu compliquées. Donc aujourd'hui j'ai eu come un bad mood", a tout d'abord confié Rym Renom.

Ses peines et ses doutes, la belle brune n'hésite pas à les confier dans les nouveaux épisodes de Mamans & Célèbres, diffusés à partir du 14 mars prochain. "Vous allez vraiment nous découvrir cette saison, vous allez voir comment on est réellement. Cette saison, on est totalement transparents, on ne calcule pas ce qu'on fait (...) On est comme toutes les autres familles. On a des galères, des discussions, des énervements, des pleurs, de la joie, de la tristesse...Aujourd'hui, je me suis demandée si j'étais à la hauteur, si je faisais les trucs bien. C'est aussi la fatigue je pense", a-t-elle poursuivi.

Rym a également tenu à partager sa détresse sur son fil d'actualité. Elle a tout d'abord rappelé qu'être mère était le rôle le plus important et le plus beau de sa vie. Et bien qu'elle soit comblée, le fait qu'elle n'a plus le temps pour elle et pour son couple ou que les journées se ressemblent la touche. "Je me sens coupable et égoïste d'avoir ce sentiments de fatigue. Pourquoi ? Pourquoi me sentir mal à chaque fois que je suis fatiguée ?(...) Ma vie a changé en deux ans, j'ai tout quitté pour venir ici en France pour rejoindre Vincent et je ne regrette pas. (...) Mais c'est pas toujours facile de tout gérer la vie de couple, les enfants, la maison, et des fois on a besoin de relâcher et de pleurer. Aujourd'hui c'est moi... Je suis fatiguée physiquement et mentalement", a-t-elle poursuivi.