S Club 7 : Paul Cattermole "forcé" à sortir avec Hannah Spearriit... Il balance

Attention, un mythe s'effondre. L'histoire entre Paul Cattermole (42 ans) et Hannah Spearritt (38 ans) ne serait en réalité qu'un vulgaire coup monté. Interrogée dans le supplément G2 du Guardian, l'ex-star du S Club 7 a affirmé que sa relation avec la jeune femme était "inscrite dans leurs contrats de télévision". Ainsi, il a confié avoir été en quelque sorte contraint de sortir avec l'actrice et a avoué que leur histoire avait été "écrite dans l'émission". Alors, l'idylle entre Paul et Hannah n'était-elle qu'une romance contractuelle ?

Un peu gêné, le chanteur répond lorsqu'on lui demande s'il s'est senti "forcé" de se mettre avec Hannah : "Oui, mais comme je le dis. Ça ne m'a pas semblé comme ça parce que j'avais vite pensé que c'était finalement une bonne idée ... Je l'ai trouvée géniale."

Acteurs emblématiques de la série Hollywood 7, le couple s'était fait son premier baiser à l'écran dans le cinquième épisode - The Kiss - en 2001. En couple de 2001 à 2006, les "amoureux" (désormais on peut en douter) s'étaient remis ensemble en 2015 avant de se séparer définitivement la même année.