Sabrina Ouazani : "Plusieurs enfants" avec Franck Gastambide ? Rares confidences

Depuis le 9 mars, les fans de Sabrina Ouazani courent en salles pour découvrir la comédienne dans Kung-Fu Zohra, film signé Mabrouk el Mechri. Dans le long-métrage, elle est Zohra, une femme victime de violences de la part de son mari, contre lequel elle va apprendre à se défendre et à rendre les coups en prenant des cours de kung-fu.

Si le personnage est déterminé et prêt à tout pour sauver aussi ses enfants de cette violence, Sabrina Ouazani agira de la même façon avec les siens. Combative et loin de se laisser faire, elle mène sa vie comme bon lui semble et sort les griffes quand on s'approche des siens. Et si pour l'instant, ses proches englobent ses parents, sa soeur ou son compagnon Franck Gastambide, il se pourrait qu'ils comptent aussi des enfants prochainement : "Je veux penser à moi et à ma vie personnelle. J'aimerais avoir une tribu avec plusieurs enfants", a-t-elle confié dans les pages du dernier Paris Match.

Rares sont les fois où Sabrina Ouazani fait part de ses désirs de maternité. En janvier 2021, la comédienne espérait toutefois avancer un peu plus dans sa vie amoureuse et personnelle, en "se mariant" ou en faisant un enfant. Cette année ne lui aura pas apporté ce qu'elle souhaite avec Franck Gastambide. Ce serait même tout le contraire, à en croire les récentes rumeurs qui ont circulé sur le couple...

Sur le plateau de Touche pas à mon poste en octobre dernier, Franck Gastambide, venu faire la promotion d'une nouvelle saison de Validé, avait eu droit à une intervention plutôt gênante de Cyril Hanouna sur sa vie amoureuse : "Ça va mon Franck ? Tout va bien dans ta vie ? On m'a dit que vous étiez le célibataire le plus convoité de Paris et de France actuellement ?" S'il avait tenté d'esquiver la question, le fait que Franck Gastambide soit apparemment célibataire n'avait échappé à personne. Ni l'un ni l'autre n'a pour l'instant confirmé cette rupture. Plan Break ou Plan Gosse ? L'avenir nous dira ce que Sabrina Ouazani et Franck Gastambide ont finalement choisi.