Sacha Buyse (Secret Story) gravement malade et épuisé : photo depuis l'hôpital

Le grand public a découvert Sacha Buyse en 2014 lors de sa participation à Secret Story. Un jeune homme extraverti et le sourire toujours aux lèvres. Mais ces derniers temps, le coeur n'y était plus. Et pour cause, Sacha a eu de sérieux problèmes de santé. Après avoir longtemps caché sa situation, il a enfin décidé de briser le silence. Sur Instagram jeudi 9 janvier 2020, le jeune homme apparaît sur un lit d'hôpital, un bandage sur la tête et le visage fermé. "J'espère qu'on ne m'annoncera plus qu'il y en a d'autres ailleurs, j'en ai marre de passer ma vie à l'hôpital. #byebye tumeurs quelles soient bénignes ou non, ça a toujours été pris à temps ! Heureusement... Pas d'inquiétude ! J'ai passé des caps difficiles que personne ne soupçonnait car je cache bien mon jeu, malgré la fatigue, la tristesse, la peur, la déprime, les mauvaises nouvelles, les nuits à l'hôpital, les traitements qui jouaient sur les humeurs et la perte de CHEVEUX d'où le fait que j'avais tout RASÉ !", entame-t-il son récit.

Sacha Buyse poursuit en expliquant s'être senti au plus mal lors de son combat contre la maladie, lui qui avait décidé de garder ses souffrances pour lui. "Ce sont les raisons pour lesquelles je suis moins présent depuis quelques mois... Je me suis senti très seul face à moi-même, je n'en avais même pas averti toute la famille pour éviter de leur imposer du stress.. Papy s'est éteint d'un cancer, et moi j'avais tout ça... J'ai préféré m'effacer pour eux... J'ai vraiment pleuré intérieurement parce j'étais changeant et je n'avais pas envie qu'on me prenne en pitié ou qu'on me plaigne et personne ne comprenait." Dans son long texte, l'ancien acolyte de Benoît Dubois indique que ces tumeurs se sont développées depuis l'estomac, lequel a été sectionné "en certains petits morceaux". Ce qui lui a valu de prendre des traitements lourds pendant deux ans. "Voilà pourquoi je suis ÉPUISÉ et que je n'arrive plus à faire les mêmes choses qu'avant. C'est lourd de vivre tout ça !"

Pour conclure, Sacha Buyse évoque sa dernière opération, qui pourrait enfin être la dernière. "Hier je suis passé au bloc, on m'a enfin enlevé tout ça... J'espère juste que ça ne reviendra jamais... Ça fait deux ans que ça dure et ça commençait à être dur de vous le cacher... Voyons le positif. Pour 2020, je serai peut-être enfin tranquille." C'est bien tout ce qu'on lui souhaite !