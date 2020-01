Sacha Buyse (Secret Story) malade : récit de sa descente aux enfers (EXCLU)

Le 10 janvier dernier, Sacha Buyse faisait une apparition inquiétante sur son compte Instagram. L'ancien candidat de Secret Story révélait avoir été victime de graves problèmes de santé en se dévoilant très affaibli dans sa chambre d'hôpital. "J'espère qu'on ne m'annoncera plus qu'il y en a d'autres ailleurs, j'en ai marre de passer ma vie à l'hôpital. #byebye tumeurs" inscrivait-il en légende.

Lors d'un entretien exclusif accordé à Purepeople.com, Sacha a accepté de revenir sur ces deux dernières années éprouvantes rythmées par d'incessants allers-retours à l'hôpital. "J'ai commencé à ressentir des douleurs dans mon estomac quand je mangeais. Au début, je ne me suis pas inquiété, mais au fil des jours, ça devenait de plus en plus intense. J'étais devenu super mince, mon état empirait. Au bout d'un mois, j'ai commencé à vomir du sang. Je suis allé faire une gastroscopie et avec la caméra dans mon estomac, les médecins ont constaté plusieurs kystes et m'ont prélevé un petit morceau de mon estomac. Au retour des résultats, on m'a diagnostiqué une tumeur." Sacha est alors contraint de suivre de lourds traitements, qui auront pour conséquence d'affecter son moral. "J'étais devenu changeant, de mauvaise humeur, j'avais des idées noires... Je restais enfermé chez moi et j'avais perdu du poids et j'ai commencé à perdre mes cheveux. C'est pour ça que j'ai tout rasé, je ne voulais pas rester comme ça", nous explique-t-il.

Fort heureusement, les opérations qui ont suivi pour contrer la maladie ont été un véritable succès. Débarrassé de ses soucis à l'estomac, Sacha pense donc être sorti d'affaire. Mais le sort semble s'acharner. "J'ai été opéré des oreilles avant de savoir tout ce que j'avais, pour les recoller. Et j'ai attrapé des petites boules derrière. On me dit que j'ai simplement mal cicatrisé et que c'est une question de temps avant que ça ne disparaisse. Au bout de six mois, j'avais toujours mal. On m'annonce qu'il s'agit de tumeurs bénignes." Un nouveau coup dur pour le jeune homme de 29 ans qui retrouve l'hôpital pour une énième opération. "C'était il y a une semaine et demie. Je suis vraiment dans le gaz avec tous les médicaments que je prends", confie-t-il.

Seul et au plus mal, c'est à ce moment-là qu'il décide de faire part de ses soucis sur les réseaux sociaux. "J'ai craqué, j'ai eu un moment de faiblesse. Sinon, je ne l'aurais jamais dit." Et contre toute attente, Sacha reçoit un élan d'amour sans précédent. "Je n'ai eu que des mots gentils et ça m'a touché parce que je n'avais pas l'habitude de ça. Avec ce que j'avais vécu en plus, je n'avais pas besoin de négativité." Aujourd'hui, l'ancien acolyte de Benoît Dubois est serein quant à l'avenir et espère que plus rien ne viendra menacer sa santé. "Je suis encore suivi régulièrement. Je continue d'aller à l'hôpital pour les traitements. Après, ils seront de moins en moins fréquents, mais je serai contrôlé pendant six ans en tout cas. Je n'ai plus rien à l'estomac ni aux oreilles. La meilleure manière de débuter 2020 !"

