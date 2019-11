Saeideh Aletaha : Mort de l'athlète MMA à 26 ans après un combat

Les sports de combat ne sont pas sans risque, même dans le monde amateur. La preuve avec une nouvelle histoire tragique, celle de Saeideh Aletaha. Âgée de 26 ans, la jeune Iranienne originaire de Téhéran, installée en Angleterre, est morte le 17 novembre 2019, après avoir combattu la veille à Southampton.

Touchée au cerveau après avoir reçu des coups de pieds et des coups de poing au visage, la combattante MMA ne s'est malheureusement pas remise de ses blessures. Prise en charge au Southampton General Hospital aux premières heures du dimanche 17 novembre, Saeideh Aletaha y est décédée quelques heures plus tard.

Après l'annonce de son décès brutal, la salle de CrossFit où elle était inscrite a tenu à lui rendre hommage en publiant un long message sur sa page Facebook. "Saeideh Aletaha n'avait que 26 ans lorsqu'elle est morte dimanche. Elle était un membre du Stonehenge CrossFit depuis plus de trois ans, et était populaire, gentille et appréciée de tous dans la communauté, a-t-il été écrit. Pendant qu'elle était à l'hôpital, plus de 30 personnes lui ont rendu visite, pour dire adieu à leur amie. Certains n'ont pas pu se déplacer et d'autres n'ont pas réussi à aller la voir. (...) Notre Sai aura toujours une place particulière dans nos coeurs. Nous avons eu de la chance de la connaître."