Sam Smith : Sa tenue audacieuse aux Attitude Awards

Mercredi 9 octobre, le magazine gay Attitude tenait sa soirée annuelle de remise de prix, les Attitude Awards, organisée à The Roundhouse, dans le quartier londonien de Camden. Le populaire chanteur britannique Sam Smith était présent et a été récompensé. Il avait opté pour une tenue inattendue au style plutôt féminin, même si...

L'interprète des tubes Dancing with a Stranger, Too Good At Goodbyes, Stay With Me ou encore I'm Not The Only One est apparu dans un ensemble transparent en dentelle verte composé d'un pantalon ample et d'un chemisier. Un look signé de la marque Menagerié. "Je suis allé à une soirée de remise de prix dans mes sous-vêtements la nuit dernière @bymenagerie", a commenté le chanteur en légende d'une photo de lui postée sur son compte Instagram suivi par 13,6 millions d'abonnés.

Sam Smith ne pouvait pas être plus honnête au vu de la description de la marque : "Des sous-vêtements de nuit intimes et classieux imaginés pour toutes les formes masculines. Il est temps de réclamer le droit des hommes à de la parure et de la beauté dans la mode."

Le chanteur a été désigné Personne de l'Année lors des Attitude Awards et s'offre la couverture du nouveau numéro consacré à cette soirée. Il a ainsi remercié "les pionniers queers, trans et non-binaires de l'avoir introduit à lui-même" et d'avoir pu faire "encore un coming out". Une référence au fait qu'il se soit qualifié en tant que non-binaire en septembre dernier, cinq ans après avoir publiquement fait part de son homosexualité. "J'ai décidé d'assumer qui je suis, à l'intérieur et à l'extérieur. (...) J'ai décidé de changer de pronom et d'utiliser iel [un pronom neutre sans distinction de genre, NDLR]", déclarait-il alors sur Instagram.