Samantha Fox : La chanteuse s'éclate avec sa compagne à quelques mois de leur mariage

C'est une chanson qu'on a encore tous en tête. Lorsqu'elle débarque en 1986 à seulement 20 ans avec sa plastique de rêve et son hit international Touch Me, Samantha Fox fait des débuts fracassants dans l'industrie musicale. Près de 35 ans plus tard, la chanteuse anglaise garde toujours une belle popularité malgré l'arrêt de sa carrière.

Présente à une fête organisée le 17 mai dernier dans la ville de Kingston en Angleterre pour célébrer à plusieurs kilomètres de distance la fête nationale norvégienne, Samantha Fox en a profité pour prendre la pose avec sa tendre moitié et le fils de cette dernière, Adam. Mais pourquoi donc une fête en l'honneur de la Norvège me direz-vous ? C'est très simple, Linda Olsen est une belle norvégienne, mère de deux enfants, qu'elle a rencontré en 2016. Tout sourire sur les photos, la chanteuse semble aux anges aux côtés de sa future épouse. En effet, comme l'a indiqué le média The Sun, les deux femmes devraient prochainement se marier !

Pour célébrer ce jour important dans l'Histoire de la Norvège, Samantha Fox et sa compagne n'étaient pas n'importe où, puisque c'est la chanteuse norvégienne Lisa Stokke, connue pour faire partie du casting original de la comédie musicale Mamma Mia!, qui les a reçues.