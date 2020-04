Samantha Fox fiancée : elle va épouser sa compagne Linda Olsen

Leur bonheur est si grand qu'il est temps de le célébrer comme il se doit ! Samantha Fox, in love depuis deux ans, devrait très prochainement passer la bague au doigt de sa partenaire Linda Olsen. Forcément, pandémie du coronavirus oblige, la cérémonie prévue pour cet été est repoussée. Mais le journal The Sun le confirme : les amoureuses se sont fiancées et prévoient de se dire "oui" dans le conté d'Essex, en Angleterre. "Sam et Linda sont tellement heureux ensemble, elles veulent passer le reste de leurs vies ensemble, explique un proche du couple. Elles s'aiment tellement qu'elles veulent rendre les choses officielles."

Tout va beaucoup plus vite quand on prend de l'âge

Samantha Fox a trouvé l'amour en 2018 dans les bras d'une jolie Norvégienne, maman de deux enfants. Elle avait annoncé cette nouvelle romance à Marnie Simpson sur CBC, assurant que la vie allait "beaucoup plus vite quand on [prenait] de l'âge" et que l'amour était "tellement plus incroyable que tout le reste". À l'occasion de la dernière Saint-Valentin, la chanteuse avait même partagé de nombreuses photographies en compagnie de sa moitié, "la seule et l'unique personne faite pour elle", celle qui a "ouvert son coeur à l'amour véritable". Il n'y a plus qu'à enfiler la robe blanche et à avancer, à son bras, jusqu'à l'autel...