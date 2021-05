Samira Wiley (Orange is the new black) maman : elle présente sa fille George

"Il y a quatre semaines aujourd'hui, notre fille naissait et changeait absolument tout. Nous sommes si heureuse, si reconnaissantes et aussi, épuisées ! George Elizabeth, 11 avril 2021", a écrit Lauren Morelli, dévoilant au passage la date de naissance de la petite George.

L'auteure et Samira Wiley - célèbre Poussey Washington dans la série Netflix - se sont mariées à Palm Springs, en Californie, en 2017. "Ce n'est plus juste à propos de soi, mais à propos de ma partenaire et notre union. Désormais, notre but dans la vie est de naviguer ensemble", confiait l'actrice de The Handmaid's Tail dans les pages de People. Les deux artistes avaient fêté leur quatrième anniversaire de mariage, leurs noces de Cire, en mars dernier.