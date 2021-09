Sammy (La belle et ses princes 2) : Mis en examen pour trafic de drogues !

Présent sur nos écrans durant sa participation dans l'émission La belle et ses princes 2 sur W9 en 2013, Sammy a été présenté aux Français comme un séducteur hors pair. Mais, depuis son passage, l'homme de 31 ans fait surtout parler de lui car il cumule les déboires avec la justice. D'après les informations révélées par La Dépêche, jeudi 9 septembre 2021, l'ancien candidat est depuis quelques mois mis en examen "pour son implication dans un important trafic organisé au quartier des Pradettes à Toulouse."

Auditionné par la juge d'instruction plus tôt dans la semaine, Sammy a expliqué avoir été approché par des trafiquants en début d'année. Et selon les informations du journal, le candidat aurait gardé la marchandise des dealers pendant plusieurs mois dans son appartement en vue d'obtenir de l'argent facile. Le 5 mai dernier, les policiers (aidés par un chien stups de l'unité canine) ont alors perquisitionné son appartement. Ils ont "trouvé plusieurs kilos de résine de cannabis, des balances de précision, des pochons remplis d'herbe de cannabis, près de 2 000 euros en liquide et un détecteur de faux billets."

Un sacré butin pour l'ancien candidat de télé-réalité qui, durant son audition devant les enquêteurs, a avoué être une "nourrice". Rémunéré entre 3 000 euros et 4 000 euros pour son rôle, il a ensuite confié avoir participé dans cette affaire par peur des représailles. "Nous laissons l'instruction suivre son cours, nous verrons les responsabilités de chacun le jour du jugement. Ce n'est pas un trafiquant de stupéfiants et il n'a jamais eu d'antécédent judiciaire !", a indiqué son avocate, Maître Saihi Majouba au média. Actuellement en liberté sous contrôle judiciaire, Sammy n'a toujours pas été condamné par la justice.

Des antécédents criminels

En septembre 2018, l'homme de 31 ans avait d'ailleurs été mêlé à une affaire de viol collectif. Une accusation qui s'était énormément propagée sur les réseaux sociaux et dont Sammy s'était dédouané sur son compte Instagram. "Je suis accusé des choses très graves, la victime a publié sur sa story que ce n'était pas moi et m'a défendu. Bande de moutons que vous êtes tous", avait-il expliqué en story aux côtés de la victime.

Il reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.