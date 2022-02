Samuel Eto'o débouté par la justice : l'ancien footballeur reconnu père d'une fille de 22 ans !

La période est compliquée pour l'ancienne star du FC Barcelone, Samuel Eto'o. Après être devenu président de la Fédération camerounaise de football en décembre 2021, le natif de Yaoundé a assisté à l'élimination de son pays lors de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée à la maison. Après cette désillusion sportive, le mari de Georgette vient de voir une décision d'un tribunal de justice espagnole aller en sa défaveur.

En effet, comme l'annonce le média espagnol Marca, l'ancienne gloire, passé par l'Inter Milan sous les ordres de José Mourinho, vient d'être reconnu officiellement comme le père d'une jeune fille de 22 ans. Un jugement qui fait suite à une plainte déposée par une certaine Adileusa, qui affirme avoir rencontré Samuel Eto'o dans une discothèque de Madrid à la fin des années 1990. Après leur rencontre, elle indique qu'ils auraient eu une relation, avant qu'elle ne découvre qu'elle était enceinte. Elle affirme avoir "essayé de communiquer avec le futur père, mais il n'aurait pas répondu à ses appels téléphoniques ni à ses e-mails".

Samuel Eto'o condamné à verser 1 400 € par mois

La justice a donc tranché en faveur de la mère et de sa fille, Erika Do Rosario Nieves. Le Camerounais de 40 ans va donc devoir verser une pension mensuelle de 1 400 € à la jeune fille, née en 1999 dans un hôpital de Madrid. Déjà à l'époque, celui qui a eu de gros problèmes avec une ex, avait refusé de reconnaître la paternité de l'enfant. Ce qui a changé, c'est que cette fois-ci, la mère de la jeune fille a apporté aux juges des documents biologiques attestant du lien de parenté entre Samuel Eto'o et Erika.

La publication précise que l'ancien coéquipier de Lionel Messi à Barcelone ne s'est pas déplacé pour le procès. Déjà père de cinq enfants, il devra désormais supporter financièrement sa fille, même s'il conteste la décision du tribunal.