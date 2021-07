Samuel Labarthe papa : pourquoi il a eu la garde exclusive de son fils ?

Ce vendredi 9 juillet 2021, France 2 vous propose de résoudre des enquêtes avec la diffusion d'anciens épisodes des Petits meurtres d'Agatha Christie. La fiction qui met en scène Samuel Labarthe dans la peau du Commissaire Laurence depuis 2013. Et drôle de fait : son fils aîné Alexandre l'a déjà rejoint sur le tournage de la série en 2018 ! Lui aussi comédien, le jeune homme aujourd'hui âgé de 29 ans était apparu en tant que guest. À cette occasion, père et fils avaient accordé une interview au magazine Gala. Un entretien au cours duquel on apprenait que Samuel Labarthe l'avait élevé seul.

C'est avec l'actrice Elena Safonova, avec qui il s'est marié en 1992, qu'il a accueilli leur premier enfant. Mais en 1997, le couple se sépare et la jeune femme décide de repartir dans son pays d'origine, la Russie. "J'avais trente-deux ans quand Sacha est né et, à l'époque, j'ai été l'un des rares papas à avoir eu la garde de mon fils. Au départ, quand on a un enfant avec quelqu'un, on n'a pas envie que ça se passe comme ça", avait déclaré Samuel Labarthe à nos confrères.

Mais bien que son enfance fut marquée par l'absence de sa mère, Alexandre assure n'en avoir jamais souffert. Qui plus est, les choses ont fini par s'arranger avec le temps. "Mais aujourd'hui ils se sont retrouvés, et ça c'est formidable", se réjouissait le partenaire de jeu d'Élodie Frenck.

Samuel Labarthe a par la suite retrouvé l'amour auprès d'Hélène Médigue avec qui il a eu eu trois filles : leurs jumelles Louise et Jeanne (19 ans) et Mathilde (11 ans et dont Line Renaud est la marraine). Le couple s'est séparé en 2016.

