Samuel Labarthe seul pour éléver son fils : rares confidences sur Elana et la raison de son absence

Dans les années 1990, Samuel Labarthe est tombé fou amoureux de l'actrice russe Elena Safonova. Mariés en 1992, le couple accueille un petit garçon prénommé Alexandre deux ans plus tard. Malheureusement seulement quelques années après la naissance de leur fils, l'acteur et la comédienne décident de se séparer, en 1997.

Lassée de la France, l'actrice décide de repartir dans pays d'origine, la Russie en laissant la garde exclusive de leur fils à son ex-mari. "J'avais trente-deux ans quand Sacha est né et, à l'époque, j'ai été l'un des rares papas à avoir eu la garde de mon fils. Au départ, quand on a un enfant avec quelqu'un, on n'a pas envie que ça se passe comme ça. Mais aujourd'hui ils se sont retrouvés, et ça c'est formidable", avait expliqué l'acteur aux journalistes du magazine Gala.