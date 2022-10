Samuel Labarthe a eu trois enfants avec une actrice de Plus belle la vie

Après un premier mariage avec Elena Safonova, une actrice russe avec qui il a eu un enfant prénommé Alexandre né en 1992, Samuel Labarthe est tombé sous le charme d'une célèbre actrice de la série Plus Belle La Vie. Jolie brune qui a longtemps incarné Charlotte Le Bihac sur France 2, Hélène Médigue s'est mariée avec l'acteur de la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie en 1999.

Ensemble, le couple a accueilli trois enfants : les jumelles Louise et Jeanne (nées en 2001), et une troisième fille prénommée Mathilde (née le 2 août 2009), dont Line Renaud est la marraine. Une dernière naissance qui a été vécue comme un véritable miracle pour l'actrice qui approchait de la quarantaine. "On ne s'y attendait pas. Deux mois avant d'apprendre que j'étais enceinte, je m'étais débarrassée de tout mon matériel de puériculture. C'est dire !", avait-elle d'ailleurs confié pour Gala en 2009. Après 17 ans de mariage, le couple a finalement décidé de divorcer.

Outre son rôle dans la série de Plus belle la vie de 2004 à 2009, Hélène Médigue a joué dans les séries Caïn, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie et Le juge est une femme. L'ex-femme de Samuel Labarthe a également travaillé pour le cinéma en 2015 dans le film de Claude Lelouch, Un plus une. Sur les planches, l'actrice a joué en 2013 dans la pièce Une heure de tranquillité et en 2016 dans Maris et femmes. Elle est aussi passée derrière la caméra pour réaliser le court-métrage C'est pas de chance, quoi ! et deux documentaires Le temps de l'écoute et On a 20 ans pour changer le monde.

Hélène Médigue a également créé l'association Les Maisons de Vincent, qui sont des lieux d'accueil pour adultes autistes (son frère est également atteint de ce trouble). Plusieurs établissements existent à Lesperon, Mers-les-Bains et un troisième lieu devrait s'installer prochainement entre Avignon et Aix-en-Provence.

Pour rappel, Hélène Médigue avait été licenciée de la série Plus belle la vie en 2009, pendant son congé maternité. Après une longue action en justice, elle a finalement gagné son procès contre la société de production Telfrance pour licenciement abusif.