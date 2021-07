Samuel Labarthe a été en couple avec une actrice de Plus belle la vie

Samuel Labarthe, comédien star de la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, s'est marié à deux reprises. Sa première union a eu lieu en 1992 avec Elena Safonova, une actrice russe avec qui il a eu un enfant prénommé Alexandre. Des années plus tard, l'interprète du commissaire Laurence a craqué pour Hélène Médigue avec qui il s'est unit en 1999.

Le couple a eu trois enfants, des jumelles, Louise et Jeanne (nées en 2001), et une troisième fille prénommée Mathilde (née le 2 août 2009 ), dont Line Renaud est la marraine. Une dernière naissance qui fut une grande surprise pour la comédienne qui approchait la quarantaine. "On ne s'y attendait pas. Deux mois avant d'apprendre que j'étais enceinte, je m'étais débarrassée de tout mon matériel de puériculture. C'est dire !", avait-elle confié pour Gala en 2009. Malheureusement, Hélène et Samuel se sont séparés en 2016.

Hélène Médigue est bien loin d'être inconnue du grand public puisqu'elle a incarné pendant un long moment le personnage de Charlotte Le Bihac dans Plus belle la vie, soit de 2004 à 2009. Son départ de la fiction de France 3 ne s'était pas déroulé de la meilleur des manières puisque la jolie brune avait été remerciée après son congé maternité. Elle avait alors attaqué la société de production Télé France et remporté son procès aux Prud'hommes.

Depuis, l'ex de Samuel Labarthe a poursuivi son petit bout de chemin. Elle a notamment été vue dans des épisodes de Caïn, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie ou encore Le juge est une femme. Hélène Médigue a également fait ses preuves au cinéma comme en 2015 dans le film de Claude Lelouch Un plus une. Sans oublier le théâtre ! La comédienne a foulé les planches en 2013 dans la pièce Une heure de tranquillité ou en 2016 dans Maris et femmes.

En outre, Hélène Médigue, a publié en 2010 un livre intitulé Entre deux vies et est passée derrière la caméra pour réaliser le court-métrage C'est pas de chance, quoi ! ainsi que deux documentaires : Le temps de l'écoute et On a 20 ans pour changer le monde.