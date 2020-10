Samuel Labarthe : Qui sont les femmes de sa vie ?

Ce vendredi 30 octobre 2020, rien de mieux pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween qu'un bon épisode inédit des Petits Meurtres d'Agatha Christie (France 2). L'occasion de bien commencer cette première soirée de reconfinement, et d'en savoir un peu plus sur Samuel Labarthe, qui campe le rôle du commissaire Swan Laurence. Plusieurs femmes ont laissé une trace indélébile dans le coeur de l'acteur, en voici la liste.

D'abord, l'acteur de 58 ans a connu une belle histoire avec l'actrice russe Elena Safonova (64 ans). Après un mariage en 1992, ils accueillent un petit garçon, Alexandre. Le jeune homme de 28 ans est aujourd'hui acteur, comme ses parents, et est déjà apparu dans Les petits meurtres d'Agatha Christie, Speakrine, Falco ou encore Section de recherches. Elena Sofanova et Samuel Labarthe se sont ensuite séparés, en 1997.

Une rupture très difficile, puisque l'actrice avait décidé de repartir dans son pays, seule, en laissant son fils. "À l'époque j'ai été l'un des rares papas à avoir eu la garde de mon fils. Au départ, quand on a un enfant avec quelqu'un, on n'a pas envie que ça se passe comme ça. Mais aujourd'hui ils se sont retrouvés, et ça c'est formidable", avait confié Samuel Labarthe en septembre 2018 à Gala.

Line Renaud, sa "grande histoire d'amour"