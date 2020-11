Sandra Bullock : Quand son ex-mari l'a humiliée en la trompant avec une stripteaseuse

Après cette affaire, Jesse James a été traité pour addiction sexuelle dans une clinique de Los Angeles. Bouleversée après avoir découvert l'infidélité de son époux, Sandra avait annulé son apparition à la première de The Blind Side prévue quelques semaines après avoir été oscarisée. "Du fait de problèmes personnels imprévus, il m'est impossible de me rendre à l'étranger pour présenter le film actuellement. Je m'excuse pour les désagréments que ceci pourrait causer, et vous remercie de votre soutien inconditionnel", avait-elle annoncé publiquement.

Maman de deux enfants adoptés (Louis Bardo Bullock, 10 ans et Laila Bullock, 8 ans), Sandra a désormais retrouvé l'amour dans les bras du photographe Bryan Randall depuis 2015.

De son côté, Jesse James est marié à Alexis DeJoria. Interviewé par le Dailymail en 2017 à propos de cette union, il confiait : "C'est juste différent. On aime les mêmes choses, la même musique, le même tout. Lorsque je regarde en arrière, je me dis que j'étais un idiot. À quoi je pensais ? Évidemment que cela n'aurait jamais marché. Mais j'imagine que c'est ainsi qu'on apprend les choses". Sans surprise, il indiquait ne plus avoir aucun contact avec Sandra Bullock.