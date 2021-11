Sandrine Bonnaire en couple : rare apparition avec son chéri, ils s'embrassent à pleine bouche !

Victime de violences conjugales par le passé, Sandrine Bonnaire mène finalement une existence sereine. Avec Erik Truffaz, elle vit de cinéma et de musique. Et pour cause. Le musicien, originaire de Chêne-Bougeries, a plus d'une vingtaine d'albums à son actif - il a même remporté la Victoire du jazz en 2005 ! - et a souvent lié les arts en collaborant, par exemple, avec Enki Bilal ou Jacques Weber. "Je suis en admiration totale devant Erik, s'émerveille sa compagne. C'est un prince de la musique. Il possède la grâce et ce charisme naturel qui n'a besoin d'aucun artifice." Ha, l'amour...