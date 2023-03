Sandrine Kiberlain joue le mystère en manteau XXL, Emma Robert en mini-robe tournesol pour Chloé

La mode se décline sous toutes ses formes, depuis le lundi 27 février et ce jusqu'au mardi 7 mars 2023, dans les rues de la ville de Paris. Le jeudi 2 mars 2023, c'est la marque aux quatre lettres Chloé qui a présenté les nouvelles pièces féminines de sa collection de prêt-à-porter automne-hiver 2023-2024. Pour s'assurer que le spectacle soit à la hauteur des espérances de chacune et de chacun, la maison de mode française avait invité tout le gratin à s'installer en front row pour filmer la démarche des mannequins... leurs tenues, surtout !

Dans la guestlist, on retrouvait ainsi des célébrités issues de tous les univers. Emma Roberts a ainsi croisé Naomi Scott - la princesse Jasmine du récent film Aladin en live-action des studios Disney - mais aussi la comédienne française Sandrine Kiberlain, Venus Williams et sa soeur Isha Price, Ashley Graham, Zahra Amir Ebrahimi, Trisha Shetty, Zazie Beetz, Kozue Akimoto, Lee Da Hee, Debi Mazar, Rebecca Hall, Emily Lam-Ho, Gugu Mbatha Raw, Liu Tao, Sasha Bianca Lane, Honey Dijon, Harumi Sato ou encore Charlene Choi.

Ils passent du bon temps ensemble

Maman d'un petit Rhodes depuis le mois de décembre 2020, Emma Roberts a assisté au défilé Chloé alors qu'elle est, depuis peu, l'égérie du parfum ALIVE de Hugo BOSS. La comédienne, qui sera prochainement à l'affiche du film Maybe I Do de Michael Jacobs ou de Madame Web de S. J. Clarkson, s'était rendue à l'évènement en solo... alors qu'elle n'est plus célibataire, aux dernières nouvelles.

Séparée du père de son fils, Garrett Hedlund, l'actrice de 32 ans a effectivement retrouvé chaussure à son pied en croisant la route de Cody John - An American Saga, In the Dark, The Rookie: le flic de Los Angeles - selon les informations de Page Six. Les deux tourtereaux se seraient rencontrés grâce à des amis en commun. "Emma adore la personnalité de Cody... Il est vraiment drôle et ils passent du bon temps ensemble", a dévoilé une source d'E! News. Elle n'est pas encore prête, cela dit, à l'amener en vacances dans la ville de l'amour...