Sandrine Quétier : Son fils Gaston fête ses 18 ans

Reconnaissante de tout le bonheur que lui apporte son fils au quotidien, elle ajoute : "Tu es un cadeau pour moi, même si on râle parfois, on s'engueule un peu ... on s'aime très fort et là est l'essentiel. Je n'arrive pas à me rendre compte que tu as 18 ans ! Tu as tout à vivre encore, alors profite mon coeur, je t 'aime grand comme le ciel."

Également maman de Lola (20 ans, fruit de son amour avec Fabrice Michelin), la chérie de Sébastien Goales a reçu de nombreux messages d'internautes la félicitant pour ses tendres mots et pour la beauté de sa prose. "Belle déclaration d une maman à son fiston", "Quel joli message", "Joyeux anniversaire Gaston !", "Happy Birthday" peut-on lire en commentaires.