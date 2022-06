Sandy et Alexandre (Mariés au premier regard) divorcés : gros retournement de situation depuis le tournage

Sandy (32 ans, professeur des écoles) et Alexandre (40 ans, chargé d'affaires en téléphonie dans le Var), compatibles à 77%, ont vécu de bons moments jusqu'à leur lune de miel en Espagne. Mais une fois de retour en France, leur relation s'est dégradée car le père de famille n'a pas supporté que son épouse fasse attention à chaque détail et qu'elle pose beaucoup de questions. Cette situation les a-t-elle menés au divorce ?

Lundi 27 juin, M6 a diffusé Mariés au premier regard 2022, que sont-ils devenus six mois plus tard ? L'occasion de retrouver Alexandre et Sandy face à Estelle Dossin et Pascal de Sutter pour faire le bilan de leur aventure. C'est sans savoir s'il souhaitait rester marié que le charmant brun a fait son arrivée. Son épouse espérait quant à elle qu'ils se laisseraient une chance. Après être revenus sur les moments clés de leur aventure, ils se sont vite rendus compte que leur manque de communication pourrait être un problème. "Ca manque de simplicité et de spontanéité. C'est ce dont j'ai besoin", a notamment regretté Alexandre.

Malgré tout, ils ont fait le choix de rester mariés. "On essaie encore. J'espère qu'on va surmonter ça", a confié Alexandre. Et de préciser qu'il trouve que Sandy est "géniale, sensible, marrante, intelligente". Il s'est donc dit que ça "pouvait le faire". Avant de partir, Estelle Dossin et Pascal de Sutter ont conseillé à la jeune femme d'être plus naturelle et spontanée.

Mais malgré leur bonne volonté, c'est séparés qu'ils se sont dévoilés six mois après leur bilan avec les experts. "Au bout de quelques semaines, de désaccords en malentendus, leur relation s'est de nouveau dégradée. Et pour ne pas se faire souffrir davantage, ils ont décidé de se séparer", précise la voix off. Malgré tout, Sandy et Alexandre gardent un beau souvenir de cette expérience et en ressortent grandis.

Depuis, Alexandre se consacre entièrement à ses trois enfants et Sandy à son métier et sa passion pour la danse.