Sandy et Alexandre (Mariés au premier regard) : Dispute hors caméra et gros désaccord, le couple en danger

Sandy (32 ans, professeur des écoles) et Alexandre (40 ans, chargé d'affaires en téléphonie dans le Var), compatibles à 77%, ont passé une belle lune de miel à Gérone (Espagne). Son mari et elle étaient complices et ont découvert leurs nombreux points communs, parmi lesquels la photographie. Mais Alex a fait savoir lors de leur retour en France qu'il avait "besoin du petit truc en plus". Et un autre détail est venu entacher leur relation.

Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 20 juin, Alexandre a avoué qu'il ressentait moins le manque que Sandy lors de leur séparation, notamment parce qu'il était bien occupé avec ses trois enfants. "J'ai un peu du mal à trouver ma place", a avoué la belle brune hypersensible qui était déjà très attachée.

Après une semaine de séparation, les jeunes mariés se sont retrouvés. Sandy lui a offert cinq fleurs, en référence à la date de leur mariage, un 5 (octobre). Son mari ne l'ayant pas remarqué, elle l'a précisé. Une attitude qui pourrait finir par agacer Alexandre. "Elle fait attention aux détails. C'est quelque chose avec laquelle j'ai un peu de mal, moi qui ne fait pas attention à tout comme je vis le truc cool et sans me poser de questions. Peut-être qu'à force de faire attention à tout, ça peut me fatiguer", a-t-il confié.

S'il n'a rien laissé paraître, une simple phrase est venue mettre le feu aux poudres. Après que Sandy lui a proposé de l'aide pour la vaisselle, Alexandre a répondu : "Tu es mon invitée, donc je ne veux pas que tu fasses la vaisselle." Une déclaration qui n'a pas été appréciée par la jeune femme. Une dispute a donc éclaté hors caméra et la candidate est partie de chez son époux. "Pour, moi, je ne suis pas une invitée parmi tant d'autres. On n'a pas la même vision. Ça m'inquiète un peu", s'est-elle justifiée en interview. De son côté, le charmant brun n'avait pas envie de retourner dans une relation compliquée et devoir tout calculer pour ne pas blesser la personne en face.

Un couple voué à l'échec ?

S'il n'a pas souhaité donner de nouvelles pendant un petit moment, Alexandre a pris les devants pour ne pas laisser leur situation se détériorer. Il a ainsi retrouvé Sandy chez elle pour discuter de leur dispute et de leur avenir. "Tu ne veux pas faire ta vie avec quelqu'un qui pose des questions et qui est hypersensible ?", a-t-elle demandé, voyant bien que la communication n'était pas son fort. Et son mari de répondre que si elle était comme ça, ce ne serait pas possible. Il voulait tout de même voir comment il le vivrait avant de prendre une décision.

Le lendemain, ils se sont retrouvés à l'endroit où Sandy prend des cours de pole dance pour une petite surprise. Elle lui a fait une prestation sur le rap qu'il avait composé et lui avait chanté lors du banquet de mariage. Mais Alexandre était plus intéressé par le côté technique que le côté émotionnel. De quoi raviver l'inquiétude de la jeune femme.