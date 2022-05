Sandy (Mariés au premier regard) et Alexandre : le comportement de la mariée choque, la psy la recadre

Sandy (32 ans, professeur des écoles) et Alexandre (40 ans, chargé d'affaires en téléphonie dans le Var), compatibles à 77%, se sont mariés lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 de la semaine passée. La belle brune n'a pas eu peur que son mari soit papa de trois enfants, dont d'une adolescente de 17 ans prénommée Chiara. Seule ombre au tableau, la candidate hypersensible a pour habitude de ne pas dévoiler ses sentiments, ce qui peut créer des malentendus. C'est ce qu'il s'est passé lors de la soirée de mariage car après qu'Alexandre a chanté un rap de sa composition spécialement pour elle, elle n'a pas réagi. Une retenue qui a refroidi le beau brun.

Lors de l'épisode du 30 mai, Alexandre a aussi regretté qu'elle communique plus avec son meilleur ami Laurent (vu dans la saison 2) et qu'elle soit beaucoup dans la retenue. Une situation qui l'effrayait quelque peu comme il l'a confié à ses amis. Les experts Pascal de Sutter et Estelle Dossin ont de leur côté demandé à Laurent ce qu'il pensait de la situation. Et le jeune homme avait bon espoir et a fait savoir qu'il lui plaisait. "Je la coache", a-t-il précisé.

Pourtant, Sandy continuait à ne rien laisser transparaitre. Lors de la première danse, elle a même lancé : "Je pleure mais ce n'est pas la musique. C'est bizarre de danser un slow et de te regarder. Je ne suis pas fan." Alexandre se demandait donc s'il lui plaisait vraiment et n'osait pas tenter un rapprochement pour ne pas la brusquer. Alors que tout le monde attendait un bisou, rien ne s'est passé. Estelle Dossin est donc intervenue pour l'alerter, de manière ferme. Des conseils écoutés par Sandy qui avait désormais conscience qu'elle devait se dévoiler pour rassurer son mari. Dès qu'elle a retrouvé son époux, elle lui a donc dit qu'elle avait été très touchée par son rap et qu'elle n'avait pas réagi car elle était pudique. Puis elle a eu un échange avec Chiara. De quoi rassurer Alexandre.

C'est donc serein que le père de famille a rejoint la chambre pour la nuit de noces. Et Sandy avait hâte de se retrouver en tête-à-tête avec lui pour apprendre à le connaître et enfin se dévoiler.