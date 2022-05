Santi Mina : le footballeur reconnu coupable d'abus sexuels condamné à une très lourde peine de prison

La justice a tranché et le joueur de football Santi Mina va donc passer plusieurs années en prison. Joueur de football professionnel, l'Espagnol de 26 ans évolue actuellement au Celta Vigo, le club de sa ville natale. Le 7 septembre 2021, le joueur est accusé d'agression sexuelle par une jeune femme pour des faits remontant à juin 2017. À l'époque , il est arrêté du côté d'Almeria, une ville côtière, avant d'être libéré sans caution. La jeune femme accuse Santi Mina d'avoir fait irruption dans la chambre où elle se trouvait avec un des amis du footballeur et d'avoir "mis son pénis dans sa bouche", avant de "la pousser sur le lit et d'introduire trois doigts dans son vagin".

Le tribunal d'Almeria s'est donc saisi de l'affaire et a décidé de déclarer coupable Santi Mina. Le tribunal l'a, dans un premier temps, acquitté du délit d'agression sexuelle pour lequel il encourait jusqu'à 8 ans de prison, mais il a finalement été condamné pour un délit d'abus sexuel et il écope finalement de 4 ans de prison ferme dans cette affaire. Une sanction qui s'accompagne d'une obligation de rester à 500 mètres de la victime pendant 12 ans et à lui verser une indemnité de 50 000 euros. Après avoir entendu sa peine, le footballeur a décidé de faire appel, comme l'informe le quotidien espagnol La Cadena Ser.

Les deux joueurs auraient tenté de la soudoyer

L'ex-coéquipier de Santi Mina, David Goldar, a également été désigné comme son complice dans cette histoire lors de la première audience. C'est lui qui a eu des relations consenties avec la jeune femme dans un premier temps et à ce titre, il a été jugé en qualité de complice. Le tribunal l'a finalement acquitté du délit d'agression sexuelle. Un procès assez rocambolesque puisque selon l'avocat de la plaignante, les deux footballeurs auraient fait pression sur sa cliente, allant jusqu'à lui proposer 400 000 euros pour qu'elle mente lors de son audition au tribunal.

De son côté, le club du joueur, le Celta Vigo, a réagi dans un communiqué publié ce mercredi. "Il a été décidé de retirer le joueur, provisoirement, des séances d'entraînement de la première équipe, sans préjudice de continuer à mener les activités indiquées par le club", a notamment indiqué le club, qui écarte donc son joueur pour le moment.