Sara Gilbert et Linda Perry demandent le divorce après 5 ans de mariage

Le temps fait et défait les couple. Sara Gilbert, qui était mariée à Linda Perry depuis cinq ans, aurait rempli les papiers légaux pour demander le divorce le vendredi 27 décembre 2019 à Los Angeles. Selon les informations du site américain TMZ, la comédienne de 44 aurait expliqué que la séparation datait très exactement du 13 août 2019. Une triste nouvelle pour la famille qui n'est pas vraiment une surprise. Un peu plus tôt dans l'année, l'héroïne de la série Roseanne quittait l'émission The Talk, qu'elle co-présentait avec Sheryl Underwood, Sharon Osbourne, Aisha Tyler et Julie Chen. La raison ? "Passer plus de temps avec sa famille".

Les amoureuses avaient pourtant pris leur mal en patience avant de passer par la case mariage. Mais en mars 2014, elles ont officialisé leur amour aux yeux de la loi, au One Gun Ranch de Malibu. Pour célébrer l'évènement, Linda Perry avait pris le micro pour chanter le titre Love de John Lennon. Parmi les invités : Annabella Lwin, Martha Davis, Dale Bozzio ou encore Terri Nunn. "Il n'y a rien que Sara me cache, et il n'y a rien que je ne lui cache, expliquait l'actrice au magazine People, comblée de bonheur. C'est pourquoi cela fonctionne. Parce que c'est simplement : 'Voilà, je suis là'" Un petit secret qui, hélas, n'aura pas fonctionné éternellement.

Sara Gilbert et Linda Perry ont eu un fils ensemble, Rhodes, en février 2015. La comédienne avait déjà deux enfants, issus de sa précédente relation avec Allison Adler : Levi Hank, né en octobre 2004, et Swayer, née le 2 août 2007. Les deux ex devraient désormais se concentrer sur le bien-être de la petite tribu recomposée et s'assurer que la transition se déroule aussi bien que possible. En remplissant les papiers du divorce, Sara Gilbert et Linda Perry n'auraient demandé aucune pension alimentaire. Voilà qui devrait, dans un premier temps, apaiser les tensions...