Sarah Abitbol reçue par Brigitte Macron à l'Elysée : "Elle soutient ma démarche"

En publiant son livre Un si long silence paru le 30 janvier 2020 aux éditions Plon, avec la journaliste de L'Obs Emmanuelle Anizon, Sarah Abitbol avait pour but de briser l'omerta qui règne dans le monde du patinage artistique. Grâce à un récit glaçant - évoquant les deux années durant lesquelles son entraîneur Gilles Beyer l'a violée (de ses 15 à ses 17 ans) et les années de reconstruction psychologique - et une grosse couverture médiatique, l'ancienne patineuse de 44 ans a été entendue. Le gouvernement, via la ministre des Sports Roxana Maracineanu et Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, a entendu son témoignage et la soutient. Roxana Maracineanu a demandé la démission de Didier Gailhaguet et est restée "sans voix" lorsque le président de la Fédération française des sports de glace a refusé d'abandonner ses fonctions. Le parquet de Paris a ouvert le 4 février une enquête pour viols et agressions sexuelles sur mineurs après les accusations de Sarah Abitbol.

Alors qu'il avait été annoncé que Brigitte Macron allait prochainement recevoir la patineuse à l'Elysée, leur rencontre a finalement eu lieu le jeudi 6 février. La première dame a souhaité que leur tête-à-tête ne soit pas médiatisé. "J'étais contente de rencontrer Brigitte Macron. Elle soutient ma démarche, elle tient un discours très offensif dans l'idée d'aider les enfants dans les écoles, dans les clubs sportifs, de développer l'information, et de faire cesser ce silence", a confié Sarah Abitbol à L'Obs, à l'issue de son entretien avec Brigitte Macron. Elle avait préalablement envoyé un exemplaire de son livre à l'épouse d'Emmanuel Macron.

Brigitte Macron "a construit depuis 2017 son agenda sur les courriers et sollicitations des Français" et "a notamment été très sollicitée sur les sujets touchant à la protection de l'enfance", avait souligné son entourage. L'épouse du chef de l'Etat a reçu des responsables d'associations actives dans ce domaine, dont le dernier a été, le 16 janvier, l'ex-rugbyman Sébastien Boueilh, fondateur de l'association Colosse aux pieds d'argile qui sensibilise aux risques de pédocriminalité. Elle s'est également rendue dans des Unités d'accueil pédiatrique dans les hôpitaux de Saint-Malo et Orléans avec La Voix de l'Enfant, a rappelé son entourage.

