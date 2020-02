Brigitte Macron, mutine en indigo pour l'épouse du président Argentin

Qui dit responsabilité dit instant mode et beauté pour Brigitte Macron, sur son trente-et-un dès que le devoir l'appelle. Le 5 février 2020, l'épouse du président de la République avait pour devoir d'accueillir Fabiola Yanez – la femme du dirigeant Argentin – sur les marches de l'Élysée. Entourée de drapeaux tricolores, la grande littéraire avait opté pour une couleur vibrante, mettant en valeur ces yeux perçants et la teinte blond cendré de ses cheveux : un indigo, audacieux, qui parcourait sa silhouette. Dans cet élégant ensemble composé d'une robe et d'un manteau long, elle a pu serrer la main de sa consoeur avant de la mener entre les quatre murs de la demeure présidentielle.

Après avoir partagé un doux instant avec Fabiola Yanez, Brigitte Macron devrait recevoir Sarah Abitbol pour écouter ce qui lui est est arrivé... et discuter de son livre dans lequel l'ancienne championne de patinage accuse son ancien entraîneur de l'avoir violée. La date de cette rencontre riche en émotions n'est pas encore connue, mais elle devrait avoir lieu prochainement. "Cette semaine", annonce l'AFP.

Je ne l'excuse de rien !

Pour rappel, Sarah Abitbol a dénoncé les agissements passés de Gilles Beyer dans les pages d'Un si long silence, paru le 30 janvier 2020 chez Plon. Il aurait abusé de son élève, de ses 15 ans à ses 17 ans... Il a reconnu les faits, affirmant avoir eu des "des relations intimes" et "inappropriées", présentant en vain ses "excuses" publiques à la jeune femme. "Ce ne sont pas des relations inappropriées mais des viols, a-t-elle déclaré à L'Obs. Le terme est inapproprié et beaucoup trop léger. Il me présente ses excuses ? Mais je ne l'excuse de rien !" De son côté, Brigitte Macron a de nombreuses fois été sollicitée sur des sujets touchant à la protection de l'enfance et a notamment reçu des responsables d'associations actives dans ce domaine. La discussion risque bien d'être tout particulièrement forte...