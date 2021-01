Sarah-Cheyenne (Ici tout commence) moquée : les horribles surnoms qu'on lui donnait

Après avoir travaillé sur les séries Tandem ou Pour Sarah, Sarah-Cheyenne Santoni a été engagée pour jouer dans Ici tout commence, aux côtés de Clément Remiens (Maxime Delcourt), Aurélie Pons (Salomé Dekens) et Vanessa Demouy (Rose Latour). Certains téléspectateurs l'ont découvert dans cette série à succès de TF1 et ont été intrigués par le prénom original de l'interprète d'Elodie Larroudé. Un sujet sur lequel l'actrice de 24 ans s'est épanchée auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

Sarah-Cheyenne a un prénom original qui peut susciter l'interrogation de ses fans. La jeune femme a donc levé le voile sur son origine. "Ma maman voulait m'appeler Sarah, mon père, qui est passionné par les Indiens, préférait Cheyenne... Ça a donné Sarah-Cheyenne", a-t-elle dévoilé à Télé Loisirs. Si elle est fière de son nom, elle n'a pas caché que cela lui a valu quelques moqueries quand elle était plus jeune : "A l'école, on s'est beaucoup moqué de moi. On m'appelait Sarah la chienne, Sarah la hyène." Mais elle préfère retenir qu'aujourd'hui c'est "sa force car [elle] porte les deux personnes qui [lui] sont le plus chères au monde" en elle.

Un rôle qui l'a "fragilisée"

Son autre force, c'est son talent d'actrice qui lui a permis d'intégrer le casting d'Ici Tout commence. Elle y incarne Elodie, l'une des étudiantes de l'Institut Auguste Armand qui est malvoyante. Un rôle de composition puisque la vue de Sarah-Cheyenne se porte très bien. Elle a donc dû se préparer pour se mettre dans la peau de son personnage. Pour ce faire, elle a travaillé avec une association (Valentin Haüy) qui se bat auprès des personnes malvoyantes. "Ils ont été d'une bienveillance et d'une gentillesse incroyables et j'ai pu leur poser beaucoup de questions pour préparer mon rôle. En fait, ils étaient ravis de savoir qu'il allait y avoir un personnage malvoyant à la télé", a-t-elle déclaré. La belle brune a également profité du confinement pour s'entraîner "à cuisiner et à marcher avec un sens en moins". "J'ai mis un bandeau sur les yeux, et j'ai cuisiné à l'aveugle. Je me suis aperçue que je ne connaissais pas ma cuisine. Et qu'Elodie est vraiment très organisée", a-t-elle plaisanté.

Grâce à ce rôle, Sarah-Cheyenne a vraiment rendu compte à quel point la vie pouvait être difficile pour les malvoyants, notamment parce que "l'extérieur est plein d'obstacles" ou qu'il y a peu de films en audiodescription. "Mais j'ai pris conscience de leur difficulté à se sentir libre de sortir de chez eux. Et cela m'a fragilisée...", a-t-elle admis, toujours auprès de Télé Loisirs. A incarner Elodie, elle se sent donc une responsabilité particulière.