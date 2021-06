Sarah Fraisou en couple : la vidéo qui officialise, 3 mois après son divorce avec Ahmed

Trois mois après son divorce avec Ahmed, Sarah Fraisou n'est déjà plus un coeur à prendre. Alors qu'elle semblait se rapprocher d'Oussama, révélé dans Pékin Express en 2018, ces derniers jours, la jolie brune officialise leur couple en vidéo jeudi 24 juin 2021 : les deux amoureux s'embrassent langoureusement en story sur Instagram et Snapchat.

En vacances à Marseille, Sarah Fraisou s'affiche avec Thomas, alias Toto, son grand ami des Anges mais aussi avec Oussama. Très proches et complices sur les différentes images de leur séjour, le duo a fini par annoncer être en couple ! Lors d'une soirée, ils ont échangé un baiser qui ne laisse plus de place au doute ! "Oui, je l'aime et...", écrit le charmant brun. "Officiellement officiel. On vous expliquera tout demain, comment ça s'est passé etc", annonce Sarah Fraisou.

Heureuse de pouvoir s'afficher publiquement avec son nouvel amoureux, la jolie brune balance alors à son chéri : "T'assumes ta relation, ça y est, tu es content." Et elle n'en perd pas son sens de l'humour. "On se marie quand bébé ?", lâche-t-elle à Oussama avant d'éclater de rire. Il faut dire qu'avant le charmant brun, Sarah Fraisou a déjà été mariée deux fois, à Malik en 2016 puis à Ahmed en 2020, et fiancée une fois, à Sofiane en 2016. Et lors de l'annonce de son mariage avec Ahmed, elle s'était attirée les moqueries de nombreux internautes...

Visiblement de bonne humeur, Sarah Fraisou préfère prendre les critiques à la rigolade. Et l'homme qui partage désormais sa vie aussi ! À la question de savoir à quand le mariage, il s'est montré plutôt piquant... et drôle. "Quand tu m'achèteras un T-Max", balance-t-il, en référence au scooter que la belle avait offert à son ex-mari Ahmed lorsqu'ils coulaient des jours heureux. "Ah le batard ! Il y a écrit 'bonne pigeonne' sur mon front", réagit alors la star de télé-réalité.

Si Sarah Fraisou semble filer le parfait amour avec Oussama, de son côté Ahmed a été vu en compagnie de plusieurs charmantes jeunes femmes. Aux dernières nouvelles, il s'était montré proche d'une certaine Mymy à Dubaï... Mais sur les réseaux sociaux, il a assuré être célibataire.