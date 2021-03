Sarah Fraisou et Ahmed, la rupture : le couple divorce et s'explique !

Ils ne fêteront pas leurs noces de coton. Sarah Fraisou et Ahmed, c'est terminé. Le couple a même déjà divorcé, huit mois après avoir célébré son mariage. C'est ce mardi 30 mars 2021, sur Snapchat, que la célèbre candidate de télé-réalité annonce sa rupture avec son amoureux.

"Comme vous l'avez vu ça fait plusieurs jours qu'on ne snapent plus Ahmed et moi, lance Sarah Fraisou à ses followers sur le réseau social de partages d'images éphémères. Tous les deux, c'est terminé. On a divorcé." Une annonce choc, surtout que le couple semblait filer le parfait amour ces dernières semaines, envisageait d'agrandir la famille avec un bébé et s'était même installé à Dubaï récemment.

Mais l'amour ne suffit pas toujours... En effet, la brune aux courbes voluptueuses confie qu'elle et Ahmed s'aiment mais ne peuvent plus poursuivre cette vie à deux. "On ne s'entend plus du tout. Ce ne sont pas des histoires de tromperies ou quoi que ce soit. C'est juste que ça ne va pas. On voit les choses différemment tous les deux. Et ça ne va plus, poursuit-elle. On ne veut pas être malheureux. On s'aime, et il vaut que ce soit comme ça : chacun de son côté. Donc voilà, la décision a été prise. Nous ne sommes officiellement plus ensemble."

Touchée par son divorce avec le beau brun, Sarah Fraisou indique qu'elle "ne snapera pas pendant ces deux prochains jours". Et de lancer un message à l'attention de ses amis qui s'inquiètent de son état : "Je vous aime, je suis déjà pas bien. S'il vous plaît, envoyez un message demain. Là, il me faut rester toute seule, écouter du coran. Et ma mère arrive demain. Je veux déconnecter de tout ça pendant quelques jours, respectez mon choix."

De son côté, Ahmed annonce également la nouvelle sur Snapchat : "Je tiens à vous annoncer que Sarah et moi avons pris la décision de nous séparer. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, je remercie tous ceux qui nous ont soutenu."

Décidément, Sarah Fraisou n'a pas de chance en amour. Rappelons qu'en juillet 2016, elle épousait Malik deux mois après leur rencontre. L'histoire d'amour n'a pas duré, le couple s'est séparé en août de la même année. La jeune femme accusait son ex-mari de violences, s'affichant la dentition amochée. Peu après cette séparation, Sarah Fraisou a rencontré son nouvel amour, un certain Sofiane. Les tourtereaux ont vécu une belle idylle durant un an, et ont célébré leurs fiançailles en décembre 2017. Moins d'un an plus tard, c'était terminé entre eux. Ahmed est alors arrivé dans sa vie à ce moment-là, tel un prince charmant. Mais la magie n'opère plus, semble-t-il...