Sarah Fraisou en deuil après son divorce : hommage ému, son ex-mari également endeuillé

Nouveau coup dur pour Sarah Fraisou. Quelques jours après avoir annoncé sa séparation et son divorce avec Ahmed, elle fait face à une nouvelle épreuve. Vendredi 2 avril 2021, la candidate de télé-réalité a fait savoir qu'une petite fille qu'elle connaissait est morte.

Sur Snapchat, elle a partagé une photo d'elle et Ahmed avec l'enfant en question, dont le visage est caché. Elle écrit : "Je n'oublierai jamais cette rencontre. Un moment merveilleux Inch'Allah que Dieu t'ouvre les portes du paradis. Tu as été forte jusqu'au bout, une battante, un exemple pour tous. Faites un maximum de Douha [prières, ndlr] pour la petite soeur de Sarah et Randa, deux merveilles de Dieu."

Puis, face à la caméra, Sarah Fraisou fait part une nouvelle fois de sa peine : "Je voulais prendre la parole pour sa famille. Vous avez tout mon soutien et vraiment que vous dire de plus que votre fille c'est une battante. La vie de ma mère c'est un exemple pour tout le monde. On se prend la tête tous les jours pour des futilités alors qu'il y a des gens qui se battent contre des maladies incroyables. Ca leur tombe dessus du jour au lendemain. J'ai passé une soirée... je m'en souviendrai à vie vraiment. Un bon moment en famille, j'étais avec mon ex-mari mais vraiment c'est l'un des bons souvenirs que je garde dans mon coeur. Que dieu apaise sa famille."

Son ex-mari Ahmed a d'ailleurs partagé cette même photo avec le texte suivant : "Tu t'es battue jusqu'au bout. Tu as été très très forte. Tu étais une fille en or que Dieu t'ouvre les portes de son paradis, que Dieu facilite ta famille dans cette épreuve. Faites des Douha pour la petite Sarah. Sans oublier son amie Rania qui nous a quittés l'année dernière."