Sarah Fraisou furieuse contre Cyril Hanouna : "Après on se fait agresser"

Sarah Fraisou n'a pas sa langue dans sa poche et l'a une fois de plus prouvé sur Snapchat après que Cyril Hanouna a évoqué les salaires des candidats de télé-réalité dans Touche pas à mon poste, le 9 mars 2021, sur C8.

Depuis fin février, l'affaire de sorcellerie au coeur de laquelle se trouve Carla Moreau fait beaucoup de bruit. A tel point que même l'équipe de Touche pas à mon poste s'y intéresse. Cyril Hanouna a notamment reçu la fiancée de Kevin Guedj ou la voyante Danaé. Il s'est dit que la participante des Marseillais (W9) avait versé (sous la contrainte ?) 1,2 millions d'euros à la voyante. Une somme qui a surpris certains chroniqueurs. Ils se sont demandés combien gagnait un candidat de télé-réalité. Une question à laquelle Gilles Verdez a répondu : "Sans dire le salaire de Carla, les principaux influenceurs, avec les placements de produits, le salaire démarre à 120 000 euros et peut aller jusqu'à 400 000 euros par mois." Et Cyril Hanouna d'ajouter : "C'est pour la société, ce sont des montants énormes. Et en net, ça fait à peu près entre 50 000 et 280 000 euros. Ce sont des vrais montants."

Ces propos ont fait bondir Sarah Fraisou de son canapé. La brune de 28 ans n'a pas supporté que les salaires des candidats soient ainsi évoqués car, selon elle, cela a des répercussions négatives sur eux. "C'est à cause de ce genre d'émission qui dévoile des sommes incroyables à l'antenne que nous après on se fait agresser et voler en France. Tout ça c'est à cause d'eux en fait. Vous n'avez même pas les sommes exactes, pourquoi vous faites ça en fait ? A part pour attiser la haine ?", a-t-elle déploré. Elle s'est ensuite demandée pour quelle raison Cyril Hanouna ne dévoilait pas son salaire.

Le présentateur de 46 ans a eu vent de ce coup de gueule. Et il a pris le temps de répondre dans TPMP, le 11 mars. Après avoir assuré qu'il aimait énormément Sarah Fraisou, Cyril Hanouna a précisé que cela ne changerait pas quoi qu'il arrive. "En plus je vois que Sarah et vous Benjamin, vous avez un point commun : votre bouche. Et ça me fait extrêmement plaisir", a-t-il plaisanté pour conclure.