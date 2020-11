Sarah Fraisou pense que l'eau de la douche fait grossir : son conseil minceur aberrant moqué

Depuis début 2020, Sarah Fraisou fond comme neige au soleil. Début octobre, la candidate de la prochaine saison de La Bataille des couples (TFX) a révélé qu'elle avait perdu pas moins de 40 kilos grâce à une opération de chirurgie esthétique (elle s'est fait poser un anneau gastrique) mais aussi un nouveau mode de vie. L'épouse d'Ahmed fait davantage attention à son alimentation et fait du sport. Et parfois, elle partage quelques conseils avec ses abonnés. Mais certains ne passent pas toujours...

Après avoir fait une bonne séance de sport, la brunette de 28 ans a expliqué à ses abonnés que c'était très important de bien sécher sa sueur une fois les exercices physiques terminés pour ne pas reprendre quelques grammes, des déclarations qui ont fait bondir Gauthier El Himer. Le frère des jumelles Marine et Océane est un passionné de sport et en fait tous les jours. Il s'est donc permis de se moquer de Sarah Fraisou après avoir découvert ses vidéos.

"Mais non. J'avais promis de ne plus rien dire, mais quand ça touche le sport, je suis obligé. C'est une insulte la vidéo qui va suivre", a-t-il écrit jeudi 5 novembre 2020 en story. Il a ensuite partagé une vidéo dans laquelle Sarah explique : "Ce qui est important après le sport les amis, c'est de vous sécher la transpi. Pour ne pas qu'elle repénètre dans votre corps. C'est mon chéri qui m'a appris." A la fois choqué et amusé, Gauthier a commenté : "Alerte, on vient d'apprendre que la sueur se transforme en gras si on ne l'essuie pas. Ne vous laissez pas avoir par de type d'influenceurs qui lisent juste sans réfléchir. Là j'avoue, elle va loin. Rendez-vous le 10 décembre à la clinique pour une implantation du cerveau."

L'ex-prétendant des Princes de l'amour ne s'est pas arrêté là. "Reséchez vous bien après la douche aussi, ne laissez pas votre corps absorber l'eau. Je vais bien sécher comme ça toute l'eau que j'ai évacuée, je ne la retrouve plus sur la balance", peut-on entendre dire Sarah sur une autre vidéo. Gautier a donc répliqué : "Alerte 2, la douche serait aussi responsable de la reprise de poids. Concentre-toi, sèche-toi bien. Aucun mérite pour son chirurgien le pauvre." Il a tout de même tenu à féliciter la jeune femme pour son énorme perte de poids. C'est toujours ça !