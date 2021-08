Sarah Fraisou sous le choc après un brutal décès, elle prend du recul

Silencieuse depuis qu'elle annoncé la mort de sa tante le 13 août 2021, Sarah Fraisou a annoncé sa volonté de s'absenter des réseaux sociaux sur Snapchat. Effondrée suite au décès de celle qu'elle considérait comme sa "deuxième maman", la jeune femme a tenu à remercier les nombreux abonnés lui ayant écrit des messages de soutien puis a indiqué en story : "Merci pour tous vos messages, je vous aime. Laissez moi encore un peu de temps les amis je reviens très vite..."

Désemparée suite à la mort brutale de sa tante, l'influenceuse de 29 ans était apparue en pleurs sur Instagram la veille. "Les amis, je ne veux pas faire de drama sur les réseaux sociaux mais je voulais juste vous dire : ne négligez pas ce p***in de Covid ! (...) Je viens de perdre ma tante que j'aime d'amour, qui était comme ma deuxième mère. Elle est décédée, il n'y a même pas une heure. Je sais pas quoi vous dire... Je me débranche pour l'instant parce que vraiment, je ne m'y attendais pas" indiquait-elle, sans donner de plus amples explications sur les circonstances du décès, notamment sur le fait que sa tante ait récemment reçu le vaccin ou non (qui n'empêche pas d'attraper ni de transmettre la Covid-19 comme l'a rappelé récemment Sabrina Perquis).

Très émue, elle avait ajouté un texte rendant hommage à sa défunte tante. "Rikis Souad : Tata que j'aime d'amour, tu nous as quittés, j'arrive même pas à le croire que cette m*rde de Covid t'as emportée. Toi, qui était souriante, toi qui était notre joie de vivre, toi qui nous souhaitait que du bien, toi qui étais fière de nous. Tu resteras dans mon coeur. Je t'aime. Que Dieu t'ouvre les portes du Paradis."

Nous lui adressons toutes nos condoléances...