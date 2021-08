Sabrina Perquis touchée par la Covid-19 : lourd quotidien à l'hôpital, de mauvais souvenirs ravivés

Sabrina Perquis est enfin sortie d'affaire après vingt-deux jours de bataille. Testée positive à la Covid-19 fin juillet, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 5, en 2011) ne pouvait donner que peu de nouvelles ces derniers temps. Mais c'est une bonne nouvelle qu'elle a annoncée le 11 août 2021, sur Instagram.

La belle blonde, atteinte de la mucoviscidose, est enfin de retour chez elle. Si elle doit encore rester sept jours sous perfusion, Sabrina Perquis est "heureuse" et "soulagée" d'être enfin sortie de l'hôpital. La maman de Loès (18 ans) a dû être hospitalisée durant onze jours à cause du coronavirus. Et son quotidien lui a rappelé de mauvais souvenirs. Elle a dû "jongler avec la fièvre" et "les poumons infectés", ce qui lui a rappelé son quotidien avant d'avoir un nouveau poumons il y a quatorze ans. "L'oxygène, les séances de kiné, les aérosols, les perfusions, vingt jours à ne plus plus pouvoir manger et y laisser 6 kilos, à ne porter que des pulls en plein mois d'août, à ne plus réussir à passer la brosse dans mes cheveux. À être essoufflée au moindre geste, enfermée dans une chambre d'hôpital sans visite", a-t-elle écrit.

Sabrina Perquis a en plus dû laisser son fils, qui était aussi touché par la Covid-19, seul chez eux. Une situation qui l'a fait culpabiliser. Fort heureusement, elle a pu rentrer et aujourd'hui, elle n'ose imaginer ce qu'aurait été son état si elle n'avait pas eu ses trois doses de vaccin. "Il va me falloir quelques semaines encore pour récupérer mais je n'ai plus peur ! Loès va bien même si il n'a pas retrouvé le goût", a-t-elle précisé avant de remercier ses abonnés pour leur soutien.