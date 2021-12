Sarah Fraisou victime de violences conjugales ? Ahmed se justifie, elle riposte

De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas qu'ont franchi Sarah Fraisou et Ahmed depuis leur divorce en mars dernier. Mais, s'ils ne se lançaient jusqu'ici que de simples piques, les choses ont pris un autre tournant le 22 décembre 2021. La candidate de télé-réalité de 29 ans a accusé son ancien mari d'avoir été violent, des accusations auxquelles le principal intéressé a répondu le 23 décembre.

C'est à l'occasion d'un live avec Marc Blata que le jeune homme que l'on retrouvera prochainement dans 10 Couples parfaits (TFX) s'est exprimé. Il a tout d'abord expliqué ce qu'il s'était passé le soir de la fameuse vidéo qui a fuité, au cours de laquelle on peut l'entendre dire qu'il venait de gifler Sarah. Tout se serait déroulé en sortant d'une boîte de nuit, après une crise de jalousie de la brunette. Ivre, elle aurait "roué de coups" le sportif. Ce dernier n'aurait pas levé la main sur elle mais l'aurait poussée pour qu'elle s'arrête. Un reproche qu'elle lui aurait fait une fois dans la voiture. "De là, pression psychologique. (...) Donc je lui demande ce qu'elle veut. Si elle veut que je dise que je lui avais mis une gifle. J'ai pété les plombs et j'ai fait la vidéo. Je lui ai envoyé en lui disant qu'elle pourra la regarder pour se faire plaisir", a-t-il assuré.

Sarah avait également expliqué que lors d'un tournage, il la soupçonnait d'être enceinte et avait menacé de taper dans son ventre pour qu'elle n'ait pas cet enfant. Des faits qu'il a niés. Tout comme le fait qu'il l'aurait forcée à maigrir, au point qu'elle se fasse vomir. "Je ne l'ai jamais forcée à vomir ! C'est quoi ce délire ? Cette fille est malade, il faut qu'elle aille consulter. Je l'ai juste accompagnée dans sa démarche", a-t-il déclaré. Et de préciser qu'à plusieurs reprises, son ex-femme l'avait menacée de se suicider s'il la quittait. Il a toutefois reconnu qu'il lui avait parfois reproché ses tenues vestimentaires. "Tu ne peux pas t'habiller comme ça quand tu es marié. Ce n'est pas ma meuf... C'est ma femme avec qui je vais avoir des enfants. Et pour ton mari, tu fais des concessions. Tu peux pas sortir en mini-jupe serrée", a-t-il estimé.

Sarah Fraisou s'exprime de nouveau

Sarah Fraisou n'est bien entendu pas passée à côté de ces déclarations et a vite réagi sur son compte Snapchat. Elle a confirmé avoir giflé Ahmed lors de la soirée parce qu'il avait parlé à des filles dans son dos et l'avait insultée. Poussée à bout, elle aurait fini par le frapper mais se serait excusée. En revanche, elle ne l'aurait pas roué de coups comme son ex l'a affirmé. Elle a ensuite dévoilé une vidéo au cours de laquelle il l'insulte. Puis, elle a une fois de plus assuré qu'Ahmed l'incitait à atteindre un certain poids et que, si elle grossissait, il la quittait.

Selon elle, Ahmed n'était en couple avec elle que pour être sous le feu des projecteurs. Puis, elle a expliqué qu'elle le soupçonnait d'être impliqué dans son cambriolage datant de septembre 2020. De graves accusations qui devrait une fois de plus faire réagir son ex.