Sarah Fraisou divorcée d'Ahmed : elle réagit à son rapprochement avec une candidate de télé-réalité

À la fin du mois de mars dernier, Sarah Fraisou et Ahmed ont créé la surprise en annonçant leur séparation et même leur divorce ! Le couple qui s'est dit "oui" durant l'été 2020 a simplement expliqué voir "les choses différemment" pour l'avenir à deux. Après quoi, la candidate emblématique des Anges est à plusieurs reprises apparue bouleversée sur ses réseaux sociaux. Une période douloureuse qu'elle a vraisemblablement réussi à surmonter. À en croire ses dernières stories, la jolie brune est même prête à accepter qu'il refasse sa vie avec une autre.

Lors d'une session questions/réponses réalisée sur Instagram, Sarah Fraisou a été interrogée sur le rapprochement supposé entre Ahmed et Mélissa, laquelle est actuellement au casting de La Villa des coeurs brisés (TFX). Les internautes ont en effet remarqué que le boxeur avait "liké" une de ses photos, de quoi suffire à propager les rumeurs les plus folles. Pas de quoi vexer Sarah Fraisou, qui prend l'affaire avec beaucoup de philosophie. "Écoutez, ce genre de message est inutile. Il fait ce qu'il veut. Sa vie ne me regarde plus. Notre histoire est finie. Il faut bien qu'une nouvelle histoire commence pour lui", a-t-elle expliqué.

Il faut dire que Sarah Fraisou et Ahmed semblent s'être quittés en bons termes. "Je ne crache jamais dans la soupe, Ahmed je lui souhaite tout le bonheur du monde, je l'ai aimé à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Je lui souhaite qu'il trouve quelqu'un qui prenne soin de lui", avait-elle déjà assuré auparavant. Un discours que le beau brun a tenu lui aussi : "Je ne garderai que des bons souvenirs de toi. Je te souhaite plein de bonnes choses, la santé à toi et ta famille. Plein de réussite dans ta vie. Tu étais mon premier amour, c'est dur mais c'est la vie".