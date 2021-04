Sarah Fraisou divorcée : son ex Ahmed sort du silence et lui adresse un message

En début de semaine, Sarah Fraisou a révélé être de nouveau célibataire. En effet, la célèbre candidate de télé-réalité a divorcé de son mari Ahmed, qu'elle avait épousé il y a seulement huit mois. La jolie brune a simplement expliqué qu'ils voyaient "les choses différemment" sans apporter davantage de détails. Il est en tout cas certain que Sarah Fraisou est très affectée par cette rupture. Sur les réseaux sociaux, elle est d'ailleurs apparue en larmes pour confier son mal-être.

De son côté, Ahmed n'est pas du genre à étaler ses sentiments sur la Toile. Mercredi 31 mars 2021, le jeune boxeur a toutefois évoqué leur séparation en adressant un message à Sarah Fraisou. "Je ne garderai que des bons souvenirs de toi. Je te souhaite plein de bonnes choses, la santé à toi et ta famille. Plein de réussite dans ta vie. Tu étais mon premier amour, c'est dur mais c'est la vie", a-t-il écrit sobrement via sa story Instagram.

La candidate emblématique des Anges n'a pas réagi à cette déclaration publique, trop occupée par ses retrouvailles avec sa mère, venue à Dubaï pour la soutenir. "Quand elle est arrivée à l'aéroport, je me suis effondrée en larmes dans ses bras, elle m'a dit 'non tu arrêtes, tu ne manques de rien ma fille'. (...) Les paroles d'une maman peuvent être un retournement de vie. Heureusement qu'elle est arrivée, elle a eu quelques mots qui ont changé tout mon état d'esprit. Je ne vais pas vous dire que c'est le top, ce serait vous mytho mais je vais juste arrêter de pleurer, de me lamenter sur mon sort et je vais passer à autre chose", a-t-elle déclaré sur Snapchat, assurant avoir désormais l'habitude. Il faut dire que Sarah Fraisou a déjà été mariée une fois pas dans le passé avec son ex Malik. Plus tard, elle se fiançait avec un certain Sofiane avant de rompre quelques mois plus tard.

Dans son malheur, Sarah Fraisou a confié avoir trouvé une "seule chose positive" : "C'est de perdre du poids à la vitesse de la lumière". Alors qu'elle s'efforce depuis plus d'un à se sculpter une silhouette de rêve, cela apparaît forcément comme une bonne nouvelle !