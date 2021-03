Sarah Fraisou reprend 6 kilos : au plus mal, elle entame un nouveau "régime draconien"

Sarah Fraisou avait un petit coup de mou mardi 9 mars 2021. La brunette de 27 ans a révélé avoir délaissé ses efforts ces derniers temps. Résultat : elle a repris du poids, à son grand regret. Transparente sur ce sujet avec sa communauté, elle s'est saisie de son compte Snapchat pour se confier.

"Bon, direction le sport, j'ai trop lâché vraiment, j'ai du prendre 6 kilos, je me sens mal", a-t-elle déclaré avec déception. Un sentiment qu'elle explique ne pas avoir l'habitude de ressentir : "C'est ça le problème, c'est que quand j'étais ronde, je ne m'étais jamais sentie plus légère, donc ça me dérangeait pas, mais maintenant que je le sais, qu'est-ce que ça me saoule ! Je n'aime pas me regarder dans le miroir parce que j'ai pris six kilos."

Qu'à cela ne tienne, Sarah Fraisou promet de remédier à cette situation le plus rapidement possible. Toutefois, elle envisage de procéder d'une manière pas forcément recommandable. "Je vais les perdre très vite avec mon régime draconien", a-t-elle lâché. Et quelques heures plus tard, alors que l'heure du dîner avait déjà sonné à Dubaï, où elle s'est installée, la femme d'Ahmed met à exécution ses dires. "Je ne mange pas, je mangerais demain midi". Par ailleurs, Sarah Fraisou s'aide de compléments alimentaires, des "brûle-graisse", pour continuer d'affiner sa silhouette. À noter que leur efficacité reste discutée et que ces petites pilules ne se substituent pas à une bonne alimentation.

Il est cependant facile de comprendre la frustration de Sarah Fraisou. Depuis un peu plus d'un an, la candidate de télé-réalité a décidé de prendre soin d'elle après avoir été très longtemps en surpoids, à tel point que sa santé fut en danger. Grâce à un régime strict, des exercices physiques mais aussi la pose d'un ballon gastrique et une réduction mammaire, la jolie brune a réussi à se délester d'une quarantaine de kilos. Depuis, elle s'affiche toujours plus mince sur les réseaux sociaux !