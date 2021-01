Sarah Fraisou transformée physiquement : un avant/après sensationnel fait le buzz

Sarah Fraisou en a fait du chemin pour obtenir le corps dont elle a toujours rêvé. Longtemps en surpoids, la célèbre candidate de télé-réalité s'affiche désormais le ventre plat, le visage amincie et la poitrine réduite dans des tenues toutes plus moulantes les unes que les autres. Minijupe, robe au décolleté vertigineux... Sarah Fraisou ne s'interdit plus rien.

Elle l'a encore prouvé jeudi 21 janvier 2021 sur Instagram en postant une photo d'elle dans un restaurant coté de Dubaï. La jolie brune y apparaît très chic dans un pantalon noir en cuir épousant parfaitement ses nouvelles formes et dans un haut blanc mettant en avant sa poitrine. Un look très sexy qui a sans surprise suscité beaucoup de réactions. À tel point que certains internautes ont retrouvé des images de leur starlette préférée à l'époque où elle bataillait encore avec ses kilos en trop, offrant alors un avant/après frappant. Via sa story, Sarah Fraisou a elle-même partagé leurs commentaires encourageants. "Comme quoi dans la vie, quand on veut on peu", "C'est incroyable, elle a tout perdu en quelques mois", "La détermination donne du résultat quand on ne lâche pas", "Elle s'est battue pour avoir ce qu'elle veut c'est beau".