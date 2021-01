Sarah Fraisou ose la mini-jupe : sa silhouette amincie bluffe les internautes

Sarah Fraisou a un nouveau corps et elle n'est pas prête de s'en défaire. En effet, voilà déjà presque un an que la jeune femme a entrepris de se métamorphoser après des années de lutte contre son surpoids. Et le résultat est saisissant. Sarah Fraisou n'a plus rien à voir avec la candidate très pulpeuse à la poitrine généreuse qu'elle était sur Instagram, c'est désormais avec un plaisir non dissimulé qu'elle affiche sa silhouette très amincie.

Samedi 16 janvier 2021, elle a beaucoup impressionné sa communauté en partageant une photo d'elle en mini-jupe et crop top sur une plage de Dubaï. "Juste moi", a-t-elle légendé. Preuve que l'épouse d'Ahmed est sur un petit nuage. Les commentaires ont rapidement fusé pour la complimenter. Des anonymes, mais aussi ses amies de la télé-réalité, lui ont glissé des petits mots. "Bombe mon Andalouse", a notamment écrit Anaïs Camizuli, quand Mélanie Dedigama a reconnu être bluffée en postant "incroyable !".