Mélanie Dedigama, sa fille de 7 mois et son compagnon positifs au coronavirus

Sur ses réseaux sociaux, Mélanie Dedigama, ex-candidate de Secret Story, a annoncé à sa communauté avoir été touchée par le coronavirus. Isolée dans sa chambre, elle était alors dans l'impossibilité de s'occuper de sa fille Naya, seulement âgée de sept mois. "Je suis triste, car comme j'ai la Covid j'évite d'approcher ma fille. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui je ne l'ai pas prise dans mes bras", a-t-elle confié en larmes en début de semaine avant de demander des conseils aux mamans qui la suivent. "Je sais qu'il y a des mamans qui ont eu la Covid et qui ont des enfants, si certaines peuvent m'expliquer comment ça s'est passé pour elles et leurs enfants. Demain je vais appeler la pédiatre parce que je ne peux pas rester dix jours sans m'approcher de ma fille. Donc voilà, j'avoue que ça me détruit le moral", a-t-elle expliqué.

Finalement, Mélanie n'a pas été séparée bien longtemps de son bébé puisqu'il s'est révélé que sa fille et son compagnon ont tous été contaminés par le virus. "On est tous positifs au Covid et on a réagi de manière différente", a-t-elle fait savoir mardi 12 janvier 2021. Et pour la jeune maman de rassurer : "Naya est asymptomatique ! Donc elle se sent bien. Vincent lui a mal à la gorge et commence un peu à avoir de la fièvre. Moi ça va aller mieux. Je touche du bois, j'embrasse le bois, je touche ma tête. Naya est bien et je vous avoue qu'au final, c'est la seule chose qui compte pour moi."

Le virus semble se propager à Dubaï et touche actuellement plusieurs stars de télé-réalité. Outre Mélanie Dedigama, ce sont Manon Marsault et Maeva Ghennam qui ont été touchées après avoir passé le nouvel an avec Nabilla au restaurant. La maman de Milann a quant à elle échappé au pire. De quoi tout de même lui faire revoir sa manière de porter le masque et d'appliquer les gestes barrières...