Sarah Fraisou divorcée d'Ahmed et en larmes : "J'ai essayé, en vain"

Tout portait à croire que Sarah Fraisou avait enfin rencontré l'homme de sa vie en la personne d'Ahmed. Ils se sont connus lors du tournage de La Villa des coeurs brisés en 2019, et se sont mariés en juillet 2020. Ahmed apparaissait alors comme l'époux idéal, notamment en accompagnant sa belle dans son combat pour perdre du poids. Mais voilà, ça n'a duré qu'un temps, Sarah Fraisou a annoncé leur rupture mardi 30 mars 2021. D'après la jeune femme, elle serait même déjà divorcée !

"J'ai pleuré toute la nuit, je me suis remise en question, j'ai essayé de parler, rien, en vain. Maintenant, il est temps pour moi de passer à autre chose. J'ai peut-être fait le mauvais choix pour certains, le nombre de fois où je me suis remariée est une chose sur laquelle vous pouvez me pointer du doigt. C'est pas grave, pointez autant que vous voulez, je continuerai à suivre mon coeur", a-t-elle écrit, faisant référence à son premier mariage en 2016 avec Malik et à ses fiançailles avec Sofiane en 2017. Sarah Fraisou en profite pour préciser : "Je ne crache jamais dans la soupe, Ahmed je lui souhaite tout le bonheur du monde, je l'ai aimé à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Je lui souhaite qu'il trouve quelqu'un qui prenne soin de lui."

Est-ce que je vais me remarier ? Oui.

Après quoi, Sarah Fraisou a pris la parole la mine fatiguée et laissant couler quelques larmes. Elle explique également redouter la diffusion des programmes de télé-réalité auxquels elle a participé. "Vous dire que tout va bien, ce serait vous mentir, oui je suis peinée, dieu merci j'ai ma famille auprès de moi. Malgré mon caractère de femme forte, un peu racaille, j'ai un de ces coeurs vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je vis une séparation, et il y a trois émissions différentes où j'étais encore mariée, en couple, ça va me faire mal. Je sais qu'il y en a plein qui vont être dans le jugement, je l'accepte, maintenant il y a une chose que vous ne réussirez pas à changer c'est que je suis une bonne personne." Aussi bouleversée soit-elle par leur séparation, la jolie brune confie toutefois ne pas avoir perdu espoir en l'amour, bien au contraire. "Ce n'est pas un échec de plus qui m'arrêtera. On se relève, ça s'appelle la vie. Est-ce que je vais me remarier ? Oui."

Pour rappel, au moment d'annoncer leur divorce, Sarah Fraisou a expliqué qu'avec Ahmed ils n'étaient tout simplement plus sur la même longueur d'ondes. "Ce ne sont pas des histoires de tromperies ou quoi que ce soit. C'est juste que ça ne va pas. On voit les choses différemment tous les deux."