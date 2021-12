Sarah Fraisou victime de violences conjugales ? Une vidéo avec Ahmed dévoilée, ses révélations choc

Aidée par un blogueur, Sarah Fraisou vient de lâcher une bombe sur Snapchat. Le 22 décembre 2021, la belle brune de 29 ans a confirmé qu'elle avait été victime de violences de la part de son ancien mari Ahmed.

Après avoir souffert en amour avec son ex-mari Malik et son ancien fiancé Sofiane, Sarah Fraisou a retrouvé l'amour dans les bras d'Ahmed. Tous deux se sont rencontrés lors du tournage de La Villa des coeurs brisés (2019). Mais leur divorce a été annoncé en mars dernier, une surprise pour leurs fans qui pensaient que tout allait bien entre eux. Si jusqu'ici, la candidate de télé-réalité n'avait jamais dévoilé les raisons de leur rupture, elles viennent de tomber.

Alors que sur des images de la nouvelle saison de 10 Couples Parfaits auquel il a participé, Ahmed dit qu'il a été brisé en amour, il n'en serait rien. Selon les informations du blogueur Aqababe, il aurait été violent envers Sarah Fraisou tant verbalement que physiquement. Après avoir expliqué que tout était idyllique au départ, la situation aurait viré au cauchemar. "La raison de leur rupture ? Un pauvre jean troué de Sarah. Ca me fait doucement rire parce qu'à la télé, plus particulièrement sur TFX, on verra Ahmed pleurer en disant qu'il a souffert en amour alors que c'est totalement faux. Ahmed menait Fraisou par le bout du nez. Il était violent et faisait des trucs de fou. Sachez que lors du tournage de La Bataille des couples, en pleine séquence filmée dans la chambre, il soupçonnait Fraisou d'être enceinte et lui a dit : 'Allonge toi sur le lit que je te mette deux ou trois patates dans le ventre.' Elle a supplié la prod' de ne jamais diffuser la séquence. (...) Lors du jour de l'An 2021, Ahmed s'est filmé en affirmant avoir tardé Fraisou", peut-on lire en légende d'une vidéo au cours de laquelle le sportif affirme en effet avoir giflé son ex.

Aqababe a ensuite fait quelques précisions, car il sentait "les mensonges arriver". Il explique qu'Ahmed aurait frappé Sarah une première fois, après qu'elle a découvert qu'il voulait la tromper. Puis, une deuxième fois car la jeune femme aurait "voulu se suicider à cause de lui". "Elle n'en pouvait plus de cette relation. Donc elle a pris un couteau et voulait se planter le ventre. Au final, par inadvertance, elle lui a planté le doigt", a-t-il conclu.

Sarah Fraisou et Ahmed réagissent

A la suite de ces déclarations, Sarah Fraisou a reçu de nombreux messages sur les réseaux sociaux. Et elle a pris la décision de ne pas les ignorer. La candidate de télé-réalité a promis de "dire certaines vérités". "J'attends de voir ce que les Caliméro 2.8 vont sortir pour dire la vérité. J'assumerai tout avec des preuves à l'appui ! Vous allez comprendre l'année que j'ai passée à fermer ma gu*ule, à protéger, à être psychologiquement atteinte en pensant que j'étais la cause du problème. (...) Oui, j'ai maigri parce que cette personne me l'a demandé ! J'allais jusqu'à me faire vomir pour atteindre le poids que cette personne m'a donné", a-t-elle poursuivi. Elle a ensuite assuré qu'Ahmed l'avait utilisée pour faire une carrière à la télévision. "Personne ne sait ce que j'ai subi. Avant je pensais être tombée sur des pervers narcissiques et des manipulateurs. Mais là on a atteint le summum", a-t-elle conclu.

Pour l'heure, Ahmed n'a pas encore répondu à ces accusations. Il a simplement posté une citation où il laisse entendre qu'il ne réagira pas.