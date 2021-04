Sarah Fraisou violente envers son ex Ahmed ? Angèle Salentino balance

L'affaire a fait grand bruit en février dernier. Angèle Salentino a été exclue du tournage des Vacances des Anges 4 (actuellement diffusée sur NRJ12). Elle se serait mis Raphaël Pépin et sa compagne Tiffany à dos lors d'une soirée, un comportement qui a fait réagir de nombreux participants. Sarah Fraisou notamment a pris la défense de son ami. Depuis, l'ancienne compagne de Greg des Marseillais l'a dans le collimateur et ne s'est pas gênée pour porter de graves accusations lors de son interview avec Sam Zirah, dévoilée le 11 avril.

La jeune femme a été placée en isolement à la suite d'une soirée qui a mal tourné. "Au pied du mur", elle a pris la décision de quitter l'aventure. Un événement sur lequel Angèle est revenue auprès du journaliste. Elle a ensuite accusé Ahmed d'avoir été violent lors du tournage. "Ahmed aurait dû dégager de l'aventure depuis longtemps puisqu'il a balancé une bouteille d'eau en direction de Rania je crois. Et une autre fois il a voulu lui mettre un coup de poing", a-t-elle lancé. Puis, elle a assuré que Sarah Fraisou n'a pas épargné son ex : "C'est plus Sarah qui était violente envers Ahmed. Elle le fouettait avec des serviettes de plage. On l'a vu la scène. Couple goal que sur les réseaux sociaux. J'ai vu de la violence de la part de Sarah. Ils n'arrêtaient pas de s'embrouiller du matin au soir, c'est insupportable."

Sarah Fraisou réagit sur Snapchat

La brune de 28 ans n'a pas laissé ces propos sans réponse. Le 11 avril, elle a donc tenu à prendre la parole sur Snapchat.

Après avoir évoqué ses haters, Sarah Fraisou a reconnu que quand elle a commencé la télévision, elle n'a pas toujours été tendre avec certains participants. Un comportement qu'elle a déploré. "J'aurais dû m'arrêter avant mais je ne m'en rendais pas compte. Donc quand je me mange plein de choses dans la tête ensuite, c'est normal. Aujourd'hui, ça m'a fait grandir. Je m'excuse auprès de ces personnes là. Je pense qu'il y a de personnes du milieu de la télé avec lesquelles je me suis clashée, mais je n'ai aucune rancoeur. Sachez que je vous pardonne et je ne suis plus dans ce rapport de force", a-t-elle tout d'abord confié.

Sarah Fraisou ne compte pas se laisser marcher sur les pieds pour autant. Si on l'attaque, elle compte bien répondre de "manière différente". "Mais les attaques et les mensonges gratuits, je n'y répondrai pas. Si vous arrivez à vous endormir et continuer à mentir sur certaines personnes, ce n'est pas grave. Profitez en pour vous faire connaître. Je ne vous en veux pas. Si ça peut vous apporter du bien de faire du mal aux autres... Ca ne m'intéresse pas les trucs comme ça", a-t-elle conclu.