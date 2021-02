Sarah Fraisou réagit à l'exclusion d'Angèle Salentino des Anges et fait des révélations houleuses

L'affaire divise les candidats de télé-réalité. Sur le nouveau tournage des Vacances des Anges, il semblerait qu'Angèle Salentino se soit mis plusieurs de ses camarades à dos au cours d'une soirée, dont notamment Raphaël Pepin et sa compagne Tiffany. L'ex de Greg Yega a même accusé le couple d'avoir "essayé de (la) frapper". Mais, finalement, c'est Angèle qui s'est retrouvée exclue du tournage, comme elle l'a expliqué le 20 février dernier. "La chose qui m'a été reprochée, c'est que j'étais pompette durant cette soirée ce qui n'est pas totalement vrai. C'est vrai que j'ai bu un verre en plus de ce qui est autorisé mais j'étais totalement consciente de mes actes, je n'étais pas saoule", s'est-elle défendue. Et depuis ses confidences, la jolie brune serait victime d'un "acharnement".

Sarah Fraisou est donc sortie de sa réserve lundi 22 février 2021 pour s'exprimer à son tour et prendre la défense de ses amis, Raphaël et Tiffany. D'après la candidate qui s'est métamorphosée physiquement, c'est Angèle qui n'aurait pas adopté la meilleure des attitudes. "Je tenais à vous parler de la fameuse histoire. Aujourd'hui, on ne pointe pas du doigt le fait que vous avez envie de vous amusez, boire un petite verre, ça c'est votre problème, on respecte totalement. Maintenant, certains comportements ne sont pas pardonnables. Quand on ne sait pas boire, on ne boit pas !", a-t-elle lâché sur Snapchat. Sarah Fraisou poursuit en faisant de révélations peu flatteuses à l'égard d'Angèle, sans jamais toutefois la citer. "Agresser tout le monde, insulter, lancer des 'ni*** ta mère' et 'dégage de la chambre', toute la journée, jusqu'à ce que la personne n'apprécie même plus d'être là, sortir et nous faire des doigts d'honneur et dire 'je vous enc*** tous' et voir qu'on ne réagit pas parce qu'on sait que t'es dans la provocation... Tu cherches à nous faire sortir du programme !", a-t-elle rapporté.

On ne peut pas nous forcer à aimer ces personnes-là

Sarah Fraisou indique que Angèle ne serait toutefois pas la seule à avoir dépasser les limites, selon elle. "Certaines personnes pensent que c'est de l'acharnement mais on s'attaque à plusieurs personnes ! Il ne faut pas pleurer parce qu'on répond aux attaques, donc arrêtez de parler d'acharnement. Quand on se permet d'attaquer tous les jours tout le monde, à être ingrate, on ne peut pas nous forcer à aimer ces personnes là". Pour conclure, l'épouse d'Ahmed demande aux internautes de se faire leur propre opinion devant les épisodes du programme.

Angèle est de son côté soutenue par la candidate Rania, également présente sur le tournage. "Au final, elle dit la vérité, alors que vous êtes je ne sais combien. (...) Ce qu'ils ont fait à Angèle, ils l'ont fait à ma soeur et moi. Je vais pas viser tout le monde parce que y'en a qui ne sont pas concernés. Franchement les gars, il sont tellement mauvais, et je ne comprends pas comment on peux cautionner leur comportement", a-t-elle déclaré publiquement. Et le tournage n'est pas encore fini...